Čeferin: Superliga bi uničila klubski nogomet, tako kot je Evroliga košarko

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin

Aleksander Čeferins karizmo vodi organizacijo, ki na letni ravni ustvari 5,7 milijarde evrov prometa. Slovenija na tako visokem mednarodnem položaju še ni imela predstavnika. Ali znamo to dejstvo izkoristi? Pred kakšnimi izzivi je Uefa? Kako poteka njegov delovni dan? Vse to in še več nam je 51-letnik zaupal ob našem obisku v Nyonu. Za pokušino krajši prispevek v športnem delu oddaje 24UR, daljši pa v oddaji Preverjeno.