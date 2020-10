Čeferin: Teden nogometa s Final Fourom bi bil zanimiv format za prihodnje

Šef Uefe Aleksander Čeferin je vnovič poudaril, da EP 2021 nikakor ni pod vprašajem, morda pa se vrača k staremu formatu izvedbe, ko je prvenstvo organizirala ena država. Za zdaj sicer take odločitve še ni. Trenutno je znano le to, da Evropsko prvenstvo bo. Predvidoma ga bodo drugo leto gostili v 12 evropskih državah, možno pa je, da se bo zgodil podoben scenarij, tako kot je to storila Uefa avgusta na klubski sceni. "Prepričani smo, da bo Evropsko prvenstvo potekalo po programu in da nikakor ni pod vprašajem njegova izvedba. Trudili se bomo, da bo Evropsko prvenstvo potekalo z gledalci, je pa tudi to možno, da ga bo gostila ena država. Hkrati pa je tudi izjemno malo držav, ki so sposobne in primerne organizirati tako velik turnir ob upoštevanju vseh varnostnih in zdravstvenih protokolih v času novega koronavirusa," piše Corierre Dello Sport, ki prenaša pogovor Aleksandra Čeferina s španskim Movistarjem.Čeferin je pripravljen tudi na scenarij z manjšim številom gledalcev, ne pa tudi na nogomet pred praznimi stadionu. "Razmišljamo o turnirju brez gledalcev, a tudi o možnosti, da bi bili stadioni v času turnirja 30-, 50- ali 70-odstotno zasedeni," je nadaljeval nekdanji predsednik NZS in postregel tudi z zanimivim razmišljanjem o atraktivnem zaključku Lige prvakov.