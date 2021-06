Čeferin: Starejša gospa s palico se mi je na ulici zahvalila za boj z barabami

"Prijatelja iz Švice je njegov devetletni sin, ko je prišel iz šole, vprašal: 'Oči, ali smo za Superligo ali proti Superligi?' Njegov oče je odgovoril, da smo proti Superligi. Sin pa je odvrnil: 'Hvala bogu. Vsi v šoli so proti Superligi,'" je z dodatno anekdoto postregel predsednik Uefe, za katerim je izjemno naporna sezona, pa tudi naporen teden, saj je bil prisoten tako na finalu Lige Evropa, Lige prvakov, že sinoči pa si je v Stožicah ogledal obračun Eura U21 med Portugalsko in Italijo.

Čeferin je v pogovoru za britanski časopis še ocenil, da bo neuspel poskus ustanovitve lige v dobrobit nogometa. "Na nek način je to zelo dobro, da se je zgodilo, saj je bilo vedno v zraku vprašanje – veliki klubi proti vsem ostalim. Šlo je za vprašanje, ali lahko pridem v vašo hišo in vprašam, koliko je vredna? In vi odgovorite: 500.000 funtov. In jaz odgovorim: dam vam milijon funtov, zdaj pa jo zapustite. Toda ne, to je moja hiša," je vse skupaj skušal orisati Čeferin. Dodal je: "Šlo je za veliko stvar in zdaj je grožnja mimo. Z drugega pogleda je sedaj jasno, koliko nogomet Evropi pomeni. Mislim, da so nam ti trije klubi (Real Madrid, Barcelona in Juventus, op. p.), ki še vedno mislijo, da bodo imeli Superligo, pomagali na nek način, saj je zdaj veliko lažje govoriti o solidarnosti in o vsem ostalem, saj jim lahko rečemo: 'Kar pojdite v vašo Superligo, če vam ni všeč.' Ljudje so govorili, da so ameriški lastniki krivi za to, toda ne pozabite, da so edini trije, ki mislijo, da je zemlja ravna, Italijan in dva Španca," je bil znova oster Čeferin. "Pred tem je bilo težko, saj je vedno obstajala neka grožnja, zdaj pa je jasno, da vsak, ki premore kanček razuma, tega ne bo več poskusil. Bilo je težko, stresno za 48 ur, toda dobro je, da se je zgodilo," je pozitivne stvari iz najbolj dramatičnih dni na čelu predsedovanja Uefi skušal najti Čeferin.

Izpostavil je tudi zmago nogometnega palčka Villarreala nad velikanom evropskega nogometa Manchester Unitedom v finalu Lige Evropa, ki da je tipični primer, zakaj je treba pustiti sanje odprte, da lahko vsak klub osvoji trofejo. "Villarreal je iz mesta s 50.000 ljudmi, a je osvojil Ligo Evropa. To tekmovanje so dobili zavoljo predstav na igrišču. To je jasno sporočilo," je opozoril Čeferin.