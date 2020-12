Čeferin v Katarju: gost odprtja stadiona in srečanje z emirjem

"Naravnost izvrstno. Tukajšnja infrastruktura je naravnost izjemna in z izjemo nekaj stadionov, ki še niso dokončani, bi lahko SP gostili že jutri. Zelo smo navdušeni," je infrastrukturo za svetovno prvenstvo 2022, ki ga bo gostil Katar, ocenil Aleksander Čeferin . Ta se v bogati državi na Bližnjem vzhodu mudi zaradi odprtja stadiona Al Rayyan (slabe pol ure vožnje od Dohe), ki je bil zgrajen posebej za svetovno prvenstvo 2022. Na njem se bosta v finalu pokala Crown Prince udarili ekipi Al-Sadd in Al-Arabi. Tekma bo tako imela precej evropskega pridiha. Obe zasedbi namreč vodita evropska stratega. Na klopi Al-Sadda je nekdanji sloviti nogometaš Barcelone Xavi Hernandez , moštvo Al-Arabija pa nekdanji islandski selektor Heimer Hallgrimsson , sloviti zobozdravnik, ki je z islandsko nogometno reprezentanco spisal neverjetno zgodbo na EP 2016 v Franciji.

"Evropejci so najboljši v nogometu,"je v Katarju poudaril Čeferin. In Katar, ki bo gostil prvenstvo 2022 in bo tam imel zagotovljen nastop v vlogi gostitelja, se bo lahko od Evropejcev veliko naučil. Uefa je namreč katarsko nogometno reprezentanco povabila v kvalifikacijsko skupino A za EP 2021. Vse tekme bodo sicer imele prijateljsko noto in ne bodo štele za točke, bodo pa Katarci lahko okusili moč evropskih reprezentanc, kar bodo izjemno koristne izkušnje v pripravi na SP 2022. Katar bo igral skupaj v skupini s Portugalsko, aktualno evropsko prvakinjo, Srbijo, Azerbajdžanom, Luksemburgom in Irsko."Želeli smo poslati jasno sporočilo svetu, da je nogomet enoten," je povabilo opisal Čeferin. "Mislim, da gre za zelo dobro idejo. Dolgo časa smo jo preigravali in moram reči, da so bili vsi člani zvez pozitivni glede tega. Nihče ni nikoli rekel besede proti. Naš izvršni odbor je idejo stoodstotno podprl," je še pojasnil Čeferin.

70 odstotkov gledalcev finala LP izvira zunaj Evrope

"Evropski nogomet je globalni produkt. 70 odstotkov gledalcev, ki gleda finale Lige prvakov, izvira izven Evrope," je neverjetno prepoznavnost evropskega nogometa s številkami podkrepil Čeferin. "Prepričan sem, da bo za vašo reprezentanco (katarsko, op. p.) to izjemna izkušnja. In z vsem spoštovanjem, Evropejci so najboljši," je dodal Čeferin. Ta je še poudaril, da je vključitev Katarja v evropske kvalifikacije dokaz tega, da je šport prijateljstvo, pozitivna energija in da tu ne gre za vojno ali kar koli negativnega.