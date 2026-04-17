Nogomet

Čeferin v Makedoniji: 'Ponosni smo na odlično sodelovanje naše zveze z Uefo'

Ljubljana, 17. 04. 2026 13.12

M.J.
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je v Skopju sestal s predsednikom vlade Hristijanom Mickoskim in predsednikom makedonske nogometne zveze Masarjem Omeragićem. Obisk prvega moža Uefe je bil namenjen utrjevanju sodelovanja in podpori reformam. Na koncu pa je dobil nepričakovan epilog.

Na povabilo predsednika Nogometne zveze Severne Makedonije (FFM) Masarja Omeragića se predsednik Uefe Aleksander Čeferin mudi na uradnem obisku v Severni Makedoniji. V delegaciji Evropske nogometne zveze sta poleg prvega moža evropskega nogometa tudi Zoran Laković, direktor oddelka za nacionalne zveze pri Uefi, ter Denis Bastari, vodja oddelka za razvoj nacionalnih zvez pri Uefi.

V okviru obiska se je Aleksander Čeferin sestal na najvišji ravni s predstavniki Vlade Republike Severne Makedonije. Srečanja so se udeležili predsednik vlade Hristijan Mickoski, minister za šport Borko Ristovski, sledilo pa je še delovno srečanje v Hiši nogometa. Prisotna sta bila tudi nogometaša Goran Pandev in Agim Ibraimi. Slednji je močan pečat pustil tudi v Sloveniji, kejr je igral za Olimpijo in Maribor.

"Imel sem srečanje s predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom, na katerem smo govorili o viziji, razvoju in perspektivah nogometa. Nadaljujemo z močno zavezanostjo zagotavljanju pogojev za napredek, naložbe in nove priložnosti za mlade talente," je po srečanju povedal predsednik vlade Mickoski.

Predsednik FFM Masar Omeragić je ob tem poudaril pomen obiska, pri čemer je izpostavil reforme in razvoj makedonskega nogometa v zadnjem obdobju. "Obisk Aleksandra Čeferina je resnična potrditev našega prijateljstva in iskrenega odnosa, ki ga imamo z vodstvom UEFE. Zelo pomembno je, da smo v preteklem letu izvedli resne reforme na več področjih – od strukturnih in organizacijskih sprememb, izboljšanja infrastrukture do jasne strategije razvoja mladinskega nogometa. Izmenjali smo dragocene informacije o položaju nogometa v Severni Makedoniji in v regiji ter odprto govorili o ključnih temah. Podpora in razumevanje UEFE sta nam močna spodbuda, da z reformami nadaljujemo in makedonski nogomet razvijamo na najvišji možni ravni," je dejal Omeragić.

Ob tem je namenil tudi vrsto pohval slovenskemu predsedniku Uefe. "S svojim znanjem, pogumom in odločnostjo je Aleksander Čeferin v zadnjih letih evropski nogomet uspešno vodil skozi številne velike izzive in prepričani smo, da ga bo na enak način varoval in razvijal tudi v prihodnje. Dokazal je, da je sposoben hkrati komercialno razvijati elitna tekmovanja Uefe – od Lige prvakov do evropskega prvenstva – ter obenem skrbeti za osnovo in vlagati v razvoj nogometa po vsej Evropi. Ponosni smo na odlično sodelovanje naše zveze z Uefo."

Posebno darilo za predsednik

Namesto običajnih protokolarnih daril je prvi mož Uefe med obiskom, kjer si je ogledal igrišča in objekte makedonske nogometne zveze prejel mladiča šarplaninca, samca ene najbolj prepoznavnih avtohtonih pasem na Balkanu. Pes, ki simbolizira moč, zvestobo in zaščito, nosi jasno sporočilo o povezovanju in zaupanju.

