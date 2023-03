Čeferin v Ugandi: Nogomet je treba izkoristiti kot orodje za premik na bolje

Uefina fundacija za otroke podpira fundacijo Aliguma, ki skrbi za razvoj nogometne infrastrukture v Ugandi. Projekt, ki je vreden slabih pet milijonov evrov, poteka že od leta 2019. Aleksander Čeferin se je odločil, da bo razvoj projekta preveril na lastne oči, z videnim pa je bil zadovoljen.

"Afriški nogomet se je zelo razvil in igralci so odlični, vendar imate kronične težave z infrastrukturo, zato potrebujemo akademije in trenerje. Začeti je treba delati že z otroki. V Ruando grem na kongres Fife, toda bolj sem navdušen nad videnim tu v Ugandi," je ob obisku dejal Čeferin.

Po njegovem mnenju bo razvoj nogometa prispeval k izboljšanju tudi na drugih področjih življenja. "Nogomet je morda najmočnejša sila na svetu. Ne bi smeli misliti, da je nogomet le vrhunski nogomet in šov. Treba ga je izkoristiti kot orodje za premik na bolje in ta projekt v Ugandi je eden od korakov v to smer," se nadeja Grosupeljčan.

Ob prihodu v Kampalo, prestolnico Ugande, so ga pričakali prva dama predsednika Janet Museveni, minister za šport Peter Ogwang in Rita Aliguma, direktorica Fundacije Aliguma. "Hvaležni in počaščeni smo, da lahko sprejmemo tako visokega gosta. Končno smo začeli z velikim razvojem nogometne in druge infrastrukture v državi in kmalu se bomo lahko pohvalili z velikimi dosežki," je ob tem zatrdil Ogwang.