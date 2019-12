Čeferin: VAR? Če imaš dolg nos, si v prepovedanem položaju

"Žal bi nas ubili, če bi rekli, da ukinjamo VAR," je za Daily Mirror tudi povedal Čeferin. Veliko reprezentanc naj bi se v nedavno končanih kvalifikacijah za EP 2020 pritoževalo, ker sistema VAR ni bilo. "Na primer ‒ moji reprezentanci, Sloveniji, se ni uspelo uvrstiti. Bila je čista roka (na tekmi proti Avstriji v Ljubljani, poraz z 0:1, op. a.), jaz sem jo videl na stadionu. Norel sem, toda sodnik je ni videl. Zdaj bi bili uvrščeni na evropsko prvenstvo. Ljudje so me gledali in mi govorili: 'Kdo za vraga si, če nimaš nobenega vpliva?' Nekdo je začel kričati: 'Kakšna sramota, Uefa!' A nič zato. Tega sem vajen, a to ni tako enostavno. Na koncu dneva sem pomislil, da je v vsem slabem tudi nekaj dobrega, zdaj vsaj vsi vedo, da se v te reči ne vmešavam."

Da predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferinni največji privrženec videosistema za pomoč sodnikom ‒ tako imenovanega VAR ‒ je jasno že dlje časa. Grosupeljski pravnik je bil s sodelavci precej zadržan, ko je postalo jasno, da bo VAR po uspešnem svetovnem prvenstvu "debitiral" tudi v najelitnejšem evropskem tekmovanju, Ligi prvakov, kjer skupaj z državnimi prvenstvi, v katerih se pojavlja, vse od prihoda skrbi za številne polemike.

"Če imaš dolg nos, si v prepovedanem položaju," je za britanski časnik Daily Mirror povedal Čeferin. "Poleg tega črte rišejo iz pisarne. Malce subjektivno je karkoli risati, ko pa naj bi bili kriteriji objektivni. Naš predlog je bil, da bi pri prepovedanih položajih obstajal manevrski prostor desetih ali dvajsetih centimetrov. O tem smo se pogovarjali z našimi sodniki. Meni se zdi prav, da ne dosodiš prepovedanega položaja zaradi enega centimetra. Srž pravila je namreč, da ocenjuje, če je oseba s tem v kakršni koli prednosti,"je nadaljeval nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije.

'Ničesar ne vemo!'

"Pred dvema tednoma smo imeli na Uefi najboljše svetovne trenerje. Prišli so (Jürgen) Klopp, (Josep) Guardiola, (Massimiliano) Allegri, (Carlo) Ancelotti, (Zinedine) Zidane ... Naš šef sodnikov Roberto Rossetti je pokazal posnetek, na katerem je bilo možno igranje z roko. Vprašal jih je, če menijo, da je roka ali ni. Pol jih je reklo, da je, druga polovica pa, da roke ni. Zdaj pa mi vi povejte, če je pravilo jasno ... Ničesar ne vemo! Na primer možna roka na tekmi Liverpoola in (Manchester) Cityja. Je bila roka ali ne?"

Čeferin je še dodal, da je opazil, da v otoški Premier League sodniki svojih odločitev ne preverjajo na za ta namen pripravljenem zaslonu, medtem ko je v Italiji po njegovih besedah "kaos", ko sodniki posnetke gledajo "uro in pol".

"VAR? Nikoli nisem bil njegov velik privrženec. Zdaj stranski sodniki nikoli sploh ne dvignejo zastavice. Čakajo, čakajo in čakajo ..."je še dodal Čeferin. "Igralci? Oni pa sploh več ne proslavljajo golov, ker morajo počakati VAR ... O pravilu roke pa sem vam že povedal: nihče ne more pojasniti, kaj je roka in kaj ne. Kako dokažeš namero? Sodnik ni psiholog, da bi vedel, če si to storil namenoma ali ne. Sodniki delajo napake. Napake sodnikov so takšne kot napake igralcev. Lahko razglabljamo o nekaterih napakah skozi ves teden, to pa se mi zdi zanimivo. Zdaj pa s tehnologijo nihče ne ve, kdo odloča."

Uefa potrdila kvalifikacijski sistem za SP 2022

Uefa je na zasedanju potrdila kvalifikacijski sistem za svetovno prvenstvo 2022. Iz Evrope bo na mundialu v Katarju igralo 13 reprezentanc, deset bo zmagovalcev kvalifikacijskih skupin, ki bodo uvrščeni neposredno, tri pa bodo prišle iz dodatnih kvalifikacij. V teh dodatnih kvalifikacijah bo igralo deset drugouvrščenih iz kvalifikacijskih skupin ter dva najboljša zmagovalca skupin iz lige narodov 2020/21. Uefa je tudi potrdila, da bo uporabljala sistem VAR v dodatnih kvalifikacijah Lige narodov marca 2020, prav tako pa tudi v kvalifikacijah za SP 2022, a mora slednje potrditi še Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

Spremembe pa so doletele tudi Ligo prvakinj. Ta bo od sezone 2021/22 dalje imela tudi skupinski del, v katerem se bo merilo 16 ekip. S spremembami tekmovanja ‒ trženje in TV pravice bodo centralizirane od skupinskega dela dalje (zdaj je le finale) ‒ si želijo podvojiti doseg in vrednost Lige prvakinj. Z novim sistemom, v katerem bo osmino finala zamenjal skupinski del s štirimi skupinami s po štirimi ekipami, bo 20 odstotkov več tekem. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine bosta napredovali v četrtfinale. Pred skupinskim delom pa bosta še dva kroga, v prvem bodo ekipe igrale na mini turnirjih, v drugem pa po eno tekmo doma in v gosteh. Najboljših šest nacionalnih zvez bo prispevalo po tri ekipe, od sedme do 16. pa po dve. Vse druge bodo lahko imele po enega predstavnika.

Slovenija v tretjem bobnu za žreb lige narodov 2020/21

Določili so tudi bobne za žreb skupine Lige narodov 2020/21. Slovenija bo igrala v ligi C, na žrebu, ki bo 3. marca v Amsterdamu, pa bo v tretjem bobnu skupaj z Estonijo, Litvo in Luksemburgom. Vsak od zmagovalcev skupin v ligah B, C in D bo napredoval v ligo višje, zadnjeuvrščeni iz lig A, B in C pa bodo padli v ligo nižje. Tekme bodo med septembrom in novembrom prihodnje leto. V premierni Ligi narodov je Slovenija igrala v ligi C in izpadla v ligo D, a je Uefa pozneje spremenila sestavo lig, tako da je slovenska izbranca vrsta še vedno v ligi C.

SLOVENIJA

Bobni za žreb Lige narodov:

- LIGA A:

boben 1: Portugalska, Nizozemska, Anglija, Švica;

boben 2: Belgija, Francija, Španija, Italija;

boben 3: Bosna in Hercegovina, Ukrajina, Danska, Švedska;

boben 4: Hrvaška, Poljska, Nemčija, Islandija;

- LIGA B:

boben 1: Rusija, Avstrija, Wales, Češka;

boben 2: Škotska, Norveška, Srbija, Finska;

boben 3: Slovaška, Turčija, Irska, Severna Irska;

boben 4: Bolgarija, Izrael, Madžarska, Romunija;

- LIGA C:

boben 1: Grčija, Albanija, Črna gora, Gruzija;

boben 2: Severna Makedonija, Kosovo, Belorusija, Ciper;

boben 3: Estonija, Slovenija, Litva, Luksemburg;

boben 4: Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija;

- LIGA D:

boben 1: Gibraltar, Ferski otoki, Latvija, Lihtenštajn;

boben 2: Andora, Malta, San Marino.