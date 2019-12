Čeferin: Vesel sem, da bodo Rusi lahko normalno nastopili na EP

Evropsko prvenstvo v nogometu ni tekmovanje najvišje ravni

Wada je pri svoji odločitvi izpostavila, da kazen ne velja za evropsko prvenstvo v nogometu, ki po njeni klasifikaciji ni tekmovanje najvišje ravni. Takšna ocena je za Čeferina sicer nenavadna, a je ob tem "vesel, da bodo Rusi lahko normalno nastopili na evropskem prvenstvu in bodo tudi soorganizirali Euro in finale Lige prvakov, ki je največji posamični športni dogodek na svetu, pa hkrati ne spada med tekmovanja najvišje ravni". Priprave na EP je označil za zahtevne, dejstvo, da se bo turnir odvijal kar v 12 državah od Irske na zahodu do Azerbajdžana na vzhodu, je velik logistični zalogaj. A pričakuje, da bo zahtevnost izvedbe takšnega projekta odtehtalo njegovo pozitivno sporočilo.

"To je panevropsko prvenstvo, festival športa, kaže na neko prijateljstvo v teh težkih časih, ko je toliko populizma, negativne energije, rasizma in nacionalizma ter nestrpnosti vseh vrst," je dejal. O naraščajočem pojavu rasizma v nogometu pravi, da je to vprašanje, s katerim se Uefa nenehno ukvarja. Njene ukrepe ocenjuje kot vse bolj uspešne, a ob tem si postavlja predvsem vprašanje, kako najbolj učinkovito preprečiti, da se "tem idiotom" – kot označuje rasiste, neonaciste in podobne – odvzame pozornost javnosti, ki je kisik za njihove delovanje.