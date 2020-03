Čeferin: Videosodniki niso psihiatri, da bi lahko ocenili namerno igranje z roko

Težave z ugotavljanjem subjektivnih zadev z Varom je orisal pri prekršku za igranje z roko, kjer so tudi strokovna mnenja pogosto deljena. Sodniki v Var sobi pa"niso psihiatri, da bi ocenjevali, ali je igralec z roko igral namerno", je za STA povedal ob robu Uefinega kongresa v Amsterdamu. Subjektivnost odločanja o igranju z roko je podkrepil s primerom sestanka šefa Uefinih sodnikov z največjimi trenerskimi imeni: "Jürgen Klopp, Zinedine Zidane in Pep Guardiola so bili med prisotnimi. Ko jih je šef Uefinega sodniškega odbora Roberto Rosetti vprašal o tem, ali je v določeni situaciji bila roka ali ne, jih je pol odgovorilo z 'da', pol pa z 'ne'," je 52-letni odvetnik orisal zagato.

Zato meni, da bi o igranju z roko moral odločati glavni sodnik brez pregledovanja posnetkov. Med drugim je to razlog, da je bilo Uefinim sodnikom dano navodilo, da se videopregled uporabi zgolj v primeru jasnih in očitnih napak. "Jasna in očitna napaka ni, če žoga oplazi roko nekoga in to ne vpliva na igro in da se vidi, da ni namerno," je izpostavil. Var bi tako po njegovem morali uporabljati zgolj za ugotavljanje dejstev na igrišču. "Tu govorimo o tem, ali je bil prekršek storjen v kazenskem prostoru ali izven njega, o prepovedanem položaju. Izjemoma še za grobe prekrške za rdeči karton, ki jih sodnik ne vidi, in napačno identiteto igralca, ki prejme karton," je dejal Čeferin.