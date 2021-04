Čeferin udaril nazaj: Gre jim le za njihove žepe, tega ne bomo dovolili

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), je prvič po odmevni napovedi nekaterih največjih evropskih klubov o ustanovitvi tako imenovane superlige spregovoril v javnosti. Na zasedanju izvršnega odbora Uefe v Montreuxu bi morala biti v prvem planu v skladu z napovedmi seveda predstavitev novega formata Lige prvakov, a je pobudnikom superlige to uspelo povsem zasenčiti.

"Ne morem dovolj močno poudariti, kako so vsi združeni proti temu sramotnemu, sebičnemu predlogu, ki ga je gnal predvsem pohlep. Vsi smo združeni proti temu nesmislu od projekta. Gre za ciničen načrt, ki je povsem v nasprotju s tistim, kar bi moral biti nogomet. Ne moremo in ne bomo dovolili, da se to spremeni," je po poročanju britanskega BBCdejal Čeferin.

'Uefi ne gre le za denar, superligo zanimajo le žepi'

"Igralci, ki bodo igrali za ekipe, ki bi morda igrale v zaprti ligi, ne bodo smeli nastopiti na svetovnem in evropskem prvenstvu. Pozivamo vse, da se skupaj z nami temu postavijo po robu, medtem ko počnemo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da se to nikoli ne uresniči. Uefa razdeli 90 odstotkov prihodkov nazaj v nogomet ‒ v otroško fundacijo, v ženski nogomet in mladinske pogone. V superligi gre le za denar za ducat deležnikov. Uefi gre za nogomet. Enotnost zanje ne obstaja, gre le za njihove žepe,"je nadaljeval.

"Rad bi se zahvalil ligam, klubom, razen seveda dvanajstim. Rad bi se zahvalil Borisu Johnsonu (britanskemu premierju, op. a.) in predsedniku (Francije, Emmanuelu, op. a.) Macronu, ki spoštujeta evropske vrednote. Ta ideja je pljunek v obraz vseh ljubiteljev nogometa. Ne bomo dovolili, da nam ga vzamejo."

Za konec pa je pristavil: "Pripravili smo Ligo prvakov, ki bo moderna in privlačna, v njej pa bodo lahko sodelovali in jo osvojili vsi."

Štirje dodatni klubi v Ligi prvakov od sezone 2024/25

Uefa je na seji izvršnega odbora tudi potrdila načrt za prenovo formata evropskih klubskih tekmovanj od leta 2024. Elitno evropsko tekmovanje Liga prvakov se bo z 32 klubov razširila na 36 klubov. Novi format celinskih tekmovanj bo stopil v veljavo v sezoni 2024/25. Predsednik Uefe je ocenil, da gre za "razburljiv nov format, ki bo ohranil odprtost tekmovanja" in se obregnil ob napoved dvanajsterice "odpadnikov", ki jih je označil za "pohlepneže".

"Te spremembe ohranjajo vrednost domačih lig. To bo ostalo ključ za uvrstitev v evropska klubska tekmovanja," je dodal Čeferin.

Mednarodni sindikat v bran igralcem klubov superlige

Mednarodni sindikat igralcev nogometa (FIFPRO) je dejal, da bo odločno branil igralce iz klubov, ki so ustanovili tako imenovano superligo, če jim bodo grozile prepovedi mednarodnih tekmovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dvanajst velikih evropskih klubov je sporočilo, da ustanavlja superligo, Uefa pa je v odzivu na to poudarila, da bodo klubi in igralci, vpleteni v to novo tekmovanje, izključeni iz domačih in drugih evropskih tekmovanj, zaradi česar obstaja možnost, da omenjeni igralci ne bi mogli igrati niti za državne reprezentance.

"Igralci so še naprej del teh pogajanj. To pa je nesprejemljivo za FIFPRO, za naših 64 nacionalnih članic in 60.000 igralcev, ki jih zastopamo," so v sporočilu za javnost zapisali pri FIFPRO. "Odločno bomo nasprotovali vsem ukrepom obeh strani, ki bi vplivali na pravice igralcev, k čemur spada tudi izključitev iz državnih reprezentanc," so dodali pri mednarodnem sindikatu.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je dejala, da ne odobrava superlige oziroma zaprtega sistema tekmovanja, a ni omenila možnosti prepovedi igranja za reprezentanco. Šest angleških prvoligašev, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City in Tottenham, španski Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid ter italijanski Juventus, AC Milan in Inter so ustanovni člani nove superlige. Za zdaj pa vsaj pri Italijanski nogometni zvezi pravijo, da bodo sledili navodilom Uefe, a kakršne koli potencialne kazni ne bodo vplivale na to sezono, je poročal milanski športni časnik La Gazzetta dello Sport.