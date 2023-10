Čeferin: Večina navijačev ljubi nogomet, ostali izrabljajo njegovo pozornost

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin od politike zahteva večjo podporo proti "petim odstotkom idiotov" na nogometnih stadionih. Svoja stališča je pojasnil na petkovi okrogli mizi na Frankfurtskem knjižnem sejmu.

icon-expand Aleksander Čeferin FOTO: Luka Kotnik

"95 odstotkov navijačev so ljudje, ki ljubijo nogomet. Le majhen del pa zlorablja pozornost, ki jo ima nogomet, in tam prikazuje svoje idiotske ideologije. Proti temu skušamo ukrepati, ampak pri tem potrebujem podporo vlad." Aleksander Čeferin pri svojih razlagah ni ostal le pri teoriji. Kot primer je izpostavil kvalifikacijsko nogometno tekmo za EP 2024 med Hrvaško in Latvijo (5:0), kjer je skupina hrvaških navijačev izobesila prepovedano ustaško zastavo iz obdobja druge svetovne vojne: "Vsi so končali v zaporu. Morda je res čas, da ukrepamo proti tem idiotom." Uefa je hrvaško zvezo takrat kaznovala z denarno kaznijo in s pogojno kaznijo izključitve dela navijačev na naslednji tekmi.

Še enkrat pa je Čeferin izpostavil tudi nogomet kot svetel družbeni zgled: "Na igrišču te nihče ne vpraša, od kod si, v kaj veruješ in kakšna je tvoja spolna usmerjenost. Na igrišču ni razlik. Če nisi talentiran in dovolj hiter, ne boš igral, pa tudi če si kraljevi sin." 56-letni Čeferin pa na knjižnem sejmu ni mogel povsem mimo knjig, zato je o sebi razkril tudi: "Počasi sem spet začel prebirati knjige. Če zvečer bereš, zaspiš kot angel." Čeferin je tudi dejal, da bi bili ljudje manj depresivni in agresivni, če bi več brali. Hkrati bi se tudi bolj poslušali.