Čeferin znova zavrnil možnost igranja evropskih tekem ob koncih tedna

Za spremembe navija prvi mož Ece in italijanskega prvaka Juventusa Andrea Agnelli (desno ob Aleksandru Čeferinu).

Hkrati je grosupeljski pravnik Aleksander Čeferinvse skupaj povabil k razpravi o reformah klubskega nogometa na evropski ravni, zaradi katerih je bilo kar nekaj trenj tudi med klubi in ligami.

"Posvetovanje je v teku in veselimo se, da bomo neposredno prejeli zamisli drugih udeležencev, namesto da bi jih morali združevati iz medijskih poročil,"je dejal Čeferin in dodal:"Ne bomo odločali o ničemer, ne da bi vzeli v obzir vse vidike. Nikoli ne bi sprejeli sprememb, ki bi škodovale evropskemu nogometu."

Evropska klubska zveza (Eca) si prizadeva za reformo Lige prvakov za nov tržni cikel 2024. Predlogi gredo v smer, da bi bila Liga prvakov v "troslojnem" sistemu, kar je naletelo na kritike, češ da bo vse skupaj močno oviralo preboj v tekmovanje iz državnih prvenstev. V novem sistemu bi bile štiri skupine s po osmimi ekipami, govora pa je bilo tudi o tekmah ob koncih tednov. Vodstva državnih prvenstev so to odločno zavrnila. Odločitev o reformi, ki jo bo sprejel izvršni odbor Uefe, pričakujejo do konca leta.