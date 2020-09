Čeferin: Naš najbolj pomemben izziv je omogočiti gledalcem, da se vrnejo na stadione

Arena Puskas v madžarski prestolnici na tekmi letošnjih zmagovalcev Lige prvakov iz Nemčije in evropske lige iz Španije ne bo napolnjena do zadnjega kotička. Na nogometnem objektu, ki lahko sprejme 67.250 gledalcev, bodo tribune lahko zasedene le 30-odstotno. Obe ekipi sta upravičeni do 3000 vstopnic, vsi gledalci na stadionu pa bodo deležni posebnih zdravstveno-varnostnih ukrepov, kot so obvezno nošenje obraznih mask, razkuževanje rok in ohranjanje varnostne razdalje.

Vsem gledalcem bodo pred vstopom na stadion izmerili telesno temperaturo, ob vstopu na Madžarsko pa bodo morali opraviti tudi obvezen zdravniški pregled in priložiti potrdilo o negativnem testu na novi koronavirus, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur ter bo moral biti napisan v angleškem ali madžarskem jeziku.



Uefa bo vrnila denar za televizijske pravice

Predsednik združenja evropskih klubov (ECA) Andrea Agnelli je na virtualnem zasedanju pojasnil, da bo Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi posledic pandemije novega koronavirusa vrnila 575 milijonov evrov lastnikom televizijskih pravic. Vzrok je večmesečni premor zaradi pandemije in tudi manjše število tekem v Ligi prvakov in Ligi Evropa. Po prvotnih pogodbah bi Uefa v minuli sezoni zaslužila 3,5 milijarde evrov, od tega bi 2,55 milijarde razdelila klubom v Ligi prvakov in Ligi Evropa. Obe tekmovanji so prekinili marca in ju nadaljevali avgusta na Portugalskem (liga prvakov) in v Nemčiji (evropska liga). Namesto po dve pa so klubi v izločilnih bojih od četrtfinala naprej igrali le po eno tekmo. Agnelli, predsednik serijskega italijanskega prvaka Juventusa, je tudi poudaril, da bodo evropski klubi v prejšnji in zdajšnji sezoni izgubili približno štiri milijarde evrov zaradi pandemije.