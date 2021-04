Čeferin za prihodnji teden napovedal odločanje o kaznih

"Še vedno čakamo na pravne ocene in potem bomo sporočili. A vsak mora nositi posledice za svoje odločitve in to ve," je v pogovoru za agencijo AP dejal vodja evropske nogometne zveze.

"Popolnoma jasno je, da se morajo klubi odločiti, ali so v Superligi ali v Ligi prvakov. Če so v Superligi, potem seveda ne morejo biti v Ligi prvakov," je dejal Čeferin.

"Zame so v drugačnem položaju klubi, ki so priznali svojo napako, in rekli: 'Ta projekt bomo zapustili'," je Čeferin dejal v mislih na tiste, ki še uradno niso napovedali namere, da bi končno zapustili projekt.

Dvanajst najboljših evropskih klubov, vključno s šestimi iz angleške Premier lige, je v ponedeljek zvečer šokiralo nogometno Evropo z objavo svojih načrtov za Superligo.

Ta liga bi bila neposredna konkurenca Ligi prvakov pod okriljem Uefe, ki je ostro kritizirala te načrte, pa tudi svetovno nogometno združenje Fifa in nacionalne lige ter združenja. Nemški klubi niso bili med ustanovitelji Superlige, prav tako ne francoski. Po hitrem umiku šestih velikih angleških klubov so načrti o ustanovitvi Superlige za zdaj propadli.

Superligo so ustanovili Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal in Chelsea iz Anglije, Real Madrid, Atletico Madrid in Barcelona iz Španije ter AC Milan, Inter Milan in Juventus iz Italije.