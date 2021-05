Čeferin: Evropski model je edina možnost za preživetje športa

"V razvoj nogometa Uefa vrača 86 odstotkov svojih sredstev, na področju klubskega nogometa pa 93,5 odstotka vseh dohodkov. Zame je to pravi sistem. Šport je in mora biti posel, zato upam, da bo šport generiral še večje finančne zneske. Problem pa je, če gre pri tem za dobičke posameznikov," je dejal predsednik Uefe.

"Koncept nogometne Superlige, ko lahko pride skupina milijarderjev in kupi, kar hoče, tudi del naše kulture in zgodovine, je izjemno nevaren," je opozoril prvi mož evropskega nogometa. "Res je nogomet najbolj zanimiv, po drugi strani pa ga je najteže kupiti, ker ima za seboj tako moč navijačev kot družbe," meni Aleksander Čeferin in dodaja, da obramba vrednot športa, tradicije in identitete na eni strani ter ohranjanje ravnotežja s poslom na drugi strani sedaj obstajata.

Čeferin je še povedal, da je koronska kriza poskrbela, da se je število navijačev po svetu še povečalo. "Ljudje so pogrešali tekme v živo, imeli so več časa, bili so več doma. A dejstvo je, da digitalno spremljanje športa ne bo nikoli enako kot v živo. Navijači so bistven del vsakega športnega dogodka."

Športni dogodki po njegovem ljudi povezujejo."Kjerkoli smo doslej organizirali dogodek skupaj z lokalnimi vladami ali oblastmi, je bilo vse v redu, če je bilo dobro organizirano in spoštovan zdravstveni protokol. Predvsem je najlaže v življenju reči, če nič ne naredim, ne bo nič narobe."

Slovenci smo, kot pravi Čeferin, zelo dobri organizatorji dogodkov. Nimamo pa zelo dobre infrastrukture, kar je po njegovem logično za tako majhno državo, ker stadionov s 40 ali 50 tisoč gledalci ne moremo napolniti. Nogomet je velik posel in zelo dobra naložba, še pravi Čeferin. "Azija je ekonomsko verjetno najmočnejši kontinent, investicija v šport pa je zanimiva. Vsak dan na Uefo dobivamo ponudbe za različne investicije in to z neomejenimi zneski. Skladi, banke z vsega sveta ponujajo neomejene zneske, ker je šport zelo zanesljiva investicija."

Kot poudarja, je šport naložba, vrednote zdravja so se povezale z vrednotami športa."V interesu odločevalcev bi moralo biti, da organizirajo čim več športnih dogodkov, ker bi to prineslo več pozitivne energije med ljudi, ne le v Sloveniji, ampak nasploh,"je dejal in pozval, naj se vsakdo čim več ukvarja s športom.

"Šport deluje protistresno, mine te negativna energija in volja, da bi koga žalil prek družbenih omrežij,"je humorno poudaril Čeferin in o prednostih športnega udejstvovanja dodal: "Bolj zdrav si mentalno in telesno."