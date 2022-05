Čeferin: Benzema je eden najbolj podcenjenih nogometašev v zgodovini

"Liga prvakov je najboljše športno tekmovanje na svetu in najlepša možna promocija nogometa. Neverjetno je gledati vse te izjemne tekme," je Aleksander Čeferin uvodoma pokomentiral aktualno sezono Lige prvakov, v kateri je pred nami zgolj še veliki finale: v Parizu se bosta 28. maja pomerila madridski Real in Liverpool.

Nato se je Čeferin dotaknil ukinitve pravila gola v gosteh, kar se je izkazalo za zadetek v polno, saj letos na evropski sceni ni več toliko taktiziranja, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. "Vesel sem, da smo spremenili pravilo. Ko sem to povedal nekaterim prijateljem, so mi dejali, da bodo zaradi tega večkrat odločale enajstmetrovke, kar pa, kot sedaj vidimo, ne drži. Tekme so po mojem mnenju bolj zanimive in odprte kot prej."

V finalu se bosta letos pomerili dve od treh najtrofejnejših ekip v zgodovini tega tekmovanja. Real Madrid ima kar 13 lovorik, Liverpool pa je slavil šestkrat, kar obeta nov nogometni spektakel. Redsi so v polfinalu zanesljivo ugnali Villarreal, galaktiki pa so po neverjetnem preobratu v izdihljajih povratnega srečanja izločili Manchester City in tako preprečili angleški finale.