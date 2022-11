Čeferin: Kriza je lahko izhodišče za izboljšave

Izpostavil je tudi pomembnost nogometa, ki, kot pravi, še posebej povezuje ljudi. "Povezujemo se doma, v skupnosti, narodih, državah in Evropi kot celoti," je dodal. Poudaril je, da šport ni le pridobitna dejavnost, ampak del 'kulturnega tkiva' in bistvena za zdravje. Nato se je osredotočil na samo zvezo, kjer je izpostavil, da je tako v Uefi kot v Uniji enotnost ključnega pomena. Posebej je poudaril, da zato v prihodnost gleda optimistično.

Kot je dejal Aleksander Čeferin , so pretekle krize lahko priložnost za nadaljnji razvoj športa. "Kriza je lahko izhodišče za izboljšave," je dodal. Med drugim je v času težkih časov izpostavil sodelovanje med nacionalnimi nogometnimi zvezami in nacionalnimi vladami, prisotne politike pa pozval, naj se še naprej osredotočajo na lansko leto sprejeto resolucijo evropskega športnega modela, "ki je v času nestrinjanj in nesoglasij še kako pomembna".

"Čeprav smo med epidemijo preložili svetovno prvenstvo in s tem ustvarili skoraj 200-milijonsko izgubo, smo uspeli v vojno podpreti Ukrajino z nogometnimi projekti, sprejemom beguncev in okrepljenimi fundacijami za otroke," je tudi spomnil in dodal, da je osrednja misija zveze v krizi krepiti šport ter da je v tej evropski nogomet "glavna zgodba o uspehu, saj se Uefa zavzema za solidarnost in trajnost, ki prednjačita pred profitom in močjo". Posebej je izpostavil, da krize v zadnjem času niso več osamljeni dogodki, ampak vse večje grožnje.

'Ukrajinci razumejo, kaj je duh nogometa'

Kot je povedal, nogometna zveza približno 95 odstotkov sredstev nameni nazaj v nogometni sektor. Kot pravi, tekmovanja organizirajo celo z izgubami, samo da ima 'vsak priložnost igrati'. "Na športnih dogodkih 55 članic zveze sodeluje več kot 1000 klubov," je dejal. Tu se je dotaknil tudi nedavnih tožb, saj je v zvezi več držav kot v Evropski Uniji.

"Ali jim je res tako zelo težko, da evropske ekipe tekmujejo z neevropskimi ," se je vprašal. Meni, da Uefa s tem, ko k sebi povabi vse zainteresirane članice, izkazuje solidarnost do tujih držav in spoštovanje do nogometa. "Treba je vključiti tudi mlade, ne kot potrošnike in ne le prek ekranov, morajo na igrišče," je posebej poudaril. "Nekdo želi spodkopati vse to," je dodal. Pred nekaj tedni je Uefa organizirala drugo konferenco o prihodnosti nogometa v Evropi, je še spomnil in dodal, da je zvezi takrat več vlad izreklo podporo, ki jim veliko pomeni.

Dejal je, da so jim podporo izrekli tudi Ukrajinci. "Oni razumejo, kaj je duh nogometa," je tudi povedal in dodal, da se tudi Uefa zavzema zanje, pa tudi za vse klube, ne le za tiste, od katerih imajo dobiček.