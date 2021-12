Čeferinu najvišje državno priznanje Ukrajine

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je med delovnim obiskom Ukrajine spoznaval, kako pomemben dejavnik v vsakdanjem življenju je nogometna igra. "Nogometna situacija v državi je za nas zelo pomembna. Prav o tem je tekla beseda s cenjenim gospodom, predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom," je za domače medije med drugim dejal prvi človek Ukrajine Volodimir Zelenskij. "Ponosni in srečni smo, da lahko gostimo tako visokega gosta. Hvala vam, gospod predsednik, da ste se odzvali vabilu," se je Čeferinu za obisk zahvalil predsednik Ukrajine Zelenskij. "UEFA, tu mislim v prvi vrsti prav vas, gospod predsednik, je naredila ogromno za promocijo in stabilnost nogometa v naši državi, predvsem kar se tiče razvoja in izboljšanja infrastrukture. A najpomembnejše je približevanje nogometa najmlajšim in omogočanje, da se s športom, to je nogometom, lahko ukvarjajo. V tej smeri gre tudi projekt približevanja nogometa otrokom iz okupiranih ozemelj." Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskijh je ob tej priložnosti izrazil željo, da bi Ukrajina gostila Superpokal v letih 2024 ali 2025. "Ob tem se postavljamo v vrsto tako za organizacijo nogometnega EP za ženske leta 2025 kot tudi za prvenstvo nogometa na mivki, EP reprezentanc do 21 in 17 let, prvenstvo Evrope v futsalu in predvsem organizacijo finala Konferenčne lige tistega leta. Večkrat smo dokazali, da smo dobri gostitelji. Imamo izkušnje, potencial in veliko željo," trdi ukrajinski predsednik.