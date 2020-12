Kosićev naslednik pri Celju je Čeh Jarošik

Novi trener članskega moštva NK Celje je Jiri Jarošik,so sporočili na klubski spletni strani. Nekdanji češki reprezentant je svojo igralno pot sredi 90. let začel v domačih klubih, leta 2003 pa je prestopil v moskovski CSKA. Leta 2005 je sledila selitev na Otok, kjer je igral za Chelsea in Birmingham City. Nato je dve leti preživel pri Celticu, se vrnil v Rusijo in dve leti igral za samarsko Kriljo. Pot ga je nato zanesla v Španijo k Zaragozi, nazaj domov k Sparti in zopet v Španijo k Alavesu, kjer se je leta 2015 upokojil kot nogometaš.

Trenersko kariero je začel januarja 2017 kot pomočnik pri B-ekipi praške Sparte, v isti vlogi pa je nadaljeval pri Slovanu Liberecu in Ružomberoku. Na samostojno trenersko pot je prvič stopil julija letos v svojem rojstnem kraju, kjer je prevzel mesto glavnega trenerja češkega drugoligaša Usti nad Labem. V knežje mesto se 43-letni Čeh seli prav iz vrst trenutno tretjeuvrščenega moštva češkega drugega kakovostnega razreda. V svojih igralskih dneh je vadil pod vodstvom mnogih priznanih nogometnih strokovnjakov, tudi Joseja Mourinha, Valerija Gazajevain Steva Bruca. V Slovenijo bo prispel 5. januarja. Prvi zbor članskega moštva v novem koledarskem letu bo v četrtek, 7. januarja, ko se spoznal z ekipo.

"Prihod v Slovenijo predstavlja velik korak naprej v moji trenerski karieri," je ob imenovanju dejal Jarošik in pohvalil svoj novi klub. "Vem da gre za državnega prvaka, ki ima odlične mlade nogometaše," je dejal. Celje je po 19 tekmah s šestimi zmagami in petimi remiji ob prelomu leta na sedmem mestu prvenstvene lestvice, za vodilnim Mariborom zaostaja 15 točk.

V svoji prvi izjavi je Jarošik pohvalil delo svojega predhodnika, ki je Celje lani popeljal do prvega naslova državnega prvaka. "Prejšnji trener je opravil odlično delo. Jaz pa s seboj prinašam novo energijo, ki jo ta ekipa potrebuje," je dejal.

V celjskem klubu so po trenerju predstavili še novega napadalca, to je Ester Sokler, ki prihaja iz NK Brežice in je s celjskim klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2022/2023.