Žiga Čeh: Moramo si zastaviti najvišje možne cilje, imamo kvaliteto

"Z nogometom sem v stik prišel, ko sem shodil. Oče je bil nogometaš, on me je navdušil in mi dal prvo nogometno znanje. Kasneje pa so me navdušili še moji vrstniki," se svojih športnih začetkov spominja futsal reprezentant Žiga Čeh. Doma je s Pobrežja, tu je odraščal in s prijatelji začel igrati nogomet. Sprva v NK Pobrežje, potem je prišlo vabilo iz NK Maribor. "Vsi fantje so v mojih časih sanjali, da bi enkrat zaigrali za NK Maribor," priznava Čeh, ki je z NK Maribor postal državni prvak v kategorijah U12 in U15. "To so bila lepa leta, še danes je lepo srečati soigralce iz tistih dni," se spominja Štajerec.

Žiga Čeh FOTO: Profimedia

Ko je igral v drugi mladinski ligi, ga je k sebi povabilo ŠD Brezje, ki se je takrat borilo za obstanek v prvi slovenski futsalski ligi. V prvi ligi jim je tudi po njegovi zaslugi uspelo ostati, Čeh pa se je v tistem obdobju navdušil nad futsalom. Pridružil se je Mariboru, s katerim je bil tudi najboljši v državi, nato ga je pot vodila v Italijo, že po pol leta pa se je pridružil Dobovcu, s katerim je osvojil vse domače lovorike, hkrati pa prišel do 6. mesta v ligi prvakov.

"Dobovec je imel ob mojem prihodu odlično ekipo. Nisem bil takoj ustrezna okrepitev," se ozre nazaj, a je vztrajal in se klesal, tako igralsko kot osebnostno, pod budnim očesom trenerja Kujtima Morine, na koncu pa je postal pravi vodja. Iz Dobovca se je preselil na Hrvaško, trenutno pa nosi dres MNK Bubamare Cazin, državnega prvaka Bosne in Hercegovine. Ključni del njegove športne poti pa je bila predvsem opora družine. "Doma sem imel in še imam vedno maksimalno podporo. Starši so me bili pripravljeni voziti in čakati po treningu. Zelo sem jim hvaležen, nikoli jim ni bilo nič težko," pripoveduje 30-letni branilec.

Pred domačim evropskim prvenstvom ima visoke ambicije, prepričan je, da ima slovenski futsal potrebno kakovost, da pred slovenskimi navijači doseže lep uspeh. "Moramo se postaviti v vlogo, v kateri si ne glede na nasprotnika želimo zmagati vsako tekmo. Trdno verjamem, da lahko naredimo korak ali dva naprej. Moramo si zastaviti najvišje možne cilje, imamo kvaliteto," je jasen Čeh.