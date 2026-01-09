Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Žiga Čeh: Moramo si zastaviti najvišje možne cilje, imamo kvaliteto

Ljubljana, 09. 01. 2026 18.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Žiga Čeh

Manj kot dva tedna nas ločita do evropskega prvenstva v futsalu, ki se bo odvijalo tudi v Ljubljani. Med odštevanjem dni do prvenstva je Nogometna zveza Slovenije v novem delu serije To je naš futsal pobliže predstavila Žigo Čeha, 30-letnega branilca in dobitnika nagrade Zlata žoga, ki jo podeljuje Komisija za futsal pri NZS.

"Z nogometom sem v stik prišel, ko sem shodil. Oče je bil nogometaš, on me je navdušil in mi dal prvo nogometno znanje. Kasneje pa so me navdušili še moji vrstniki," se svojih športnih začetkov spominja futsal reprezentant Žiga Čeh.

Doma je s Pobrežja, tu je odraščal in s prijatelji začel igrati nogomet. Sprva v NK Pobrežje, potem je prišlo vabilo iz NK Maribor. "Vsi fantje so v mojih časih sanjali, da bi enkrat zaigrali za NK Maribor," priznava Čeh, ki je z NK Maribor postal državni prvak v kategorijah U12 in U15. "To so bila lepa leta, še danes je lepo srečati soigralce iz tistih dni," se spominja Štajerec.

Žiga Čeh
Žiga Čeh
FOTO: Profimedia

Ko je igral v drugi mladinski ligi, ga je k sebi povabilo ŠD Brezje, ki se je takrat borilo za obstanek v prvi slovenski futsalski ligi. V prvi ligi jim je tudi po njegovi zaslugi uspelo ostati, Čeh pa se je v tistem obdobju navdušil nad futsalom.

Pridružil se je Mariboru, s katerim je bil tudi najboljši v državi, nato ga je pot vodila v Italijo, že po pol leta pa se je pridružil Dobovcu, s katerim je osvojil vse domače lovorike, hkrati pa prišel do 6. mesta v ligi prvakov.

Preberi še Peček: Domači Euro je nagrada za leta odrekanja

"Dobovec je imel ob mojem prihodu odlično ekipo. Nisem bil takoj ustrezna okrepitev," se ozre nazaj, a je vztrajal in se klesal, tako igralsko kot osebnostno, pod budnim očesom trenerja Kujtima Morine, na koncu pa je postal pravi vodja. Iz Dobovca se je preselil na Hrvaško, trenutno pa nosi dres MNK Bubamare Cazin, državnega prvaka Bosne in Hercegovine.

Ključni del njegove športne poti pa je bila predvsem opora družine. "Doma sem imel in še imam vedno maksimalno podporo. Starši so me bili pripravljeni voziti in čakati po treningu. Zelo sem jim hvaležen, nikoli jim ni bilo nič težko," pripoveduje 30-letni branilec.

Preberi še Tesen poraz z evropskimi prvaki

Pred domačim evropskim prvenstvom ima visoke ambicije, prepričan je, da ima slovenski futsal potrebno kakovost, da pred slovenskimi navijači doseže lep uspeh.

"Moramo se postaviti v vlogo, v kateri si ne glede na nasprotnika želimo zmagati vsako tekmo. Trdno verjamem, da lahko naredimo korak ali dva naprej. Moramo si zastaviti najvišje možne cilje, imamo kvaliteto," je jasen Čeh.

Žiga Čeh je zbral 71 nastopov za člane Slovenije in dosegel 24 golov.

futsal euro 2026

Bukayo Saka ostaja v Arsenalu do 2031

Celjani predstavili tretjo zimsko okrepitev

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Prvič mama pri 44 letih
Prvič mama pri 44 letih
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
V visokih petah počistila cel avtodom
V visokih petah počistila cel avtodom
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Družina Kate Middleton se je povečala
Preživela je najtežje leto v življenju
Preživela je najtežje leto v življenju
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445