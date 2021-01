Čehi trdijo: Ronaldo ni najboljši strelec vseh časov, potrebuje še 62 zadetkov

"To pomeni, da Ronaldo še ni najboljši strelec v zgodovini in da bo moral za ta rekord še garati," je zaključil Kolar. Če češke navedbe držijo, potem Ronaldo za postavitev novega rekorda potrebuje še 62 zadetkov, kar pri 35 letih (5. februarja bo praznoval 36. rojstni dan) tudi zanj ne bo enostavna naloga.

"Kdo je najboljši strelec vseh časov? Josef Bican ali Cristiano Ronaldo ? Preprosto vprašanje, ki pa terja zapleten odgovor. Predvsem zato, ker je treba od vseh Bicanovih zadetkov upoštevati le tiste, ki so bili doseženi na uradnih tekmah," je v objavi na profilu češke nogometne zveze na Twitterju sprva razlagal Jaroslav Kolar , vodja Komiteja za zgodovino in statistiko.

Upa, da bo lahko igral še vrsto let

Portugalca pogodba z Juventusom veže do konca prihodnje sezone, po osvojitvi prve lovorike v letu 2021 pa je dejal, da o upokojitvi nikakor ne razmišlja. "Če si motiviran, starost ne igra pomembne vloge. Počutim se odlično, ampak nihče ne ve, kaj se bo zgodilo jutri. Toda počutim se sijajno, sem v dobri formi in nasploh v lepem delu življenja. Upam, da bom lahko igral še kar nekaj let," je dejal Ronaldo po zmagi v italijanskem supeprokalu proti Napoliju.

"Ko govorim z mladimi, jim vselej povem, naj uživajo v teh trenutkih. Ko najmanj pričakuješ, se lahko s teboj ali s tvojo družino nekaj zgodi. In življenje se ti obrne na glavo. V mojih očeh je svetla prihodnost, zato sem zelo vesel," je še dodal priljubljeni CR7.