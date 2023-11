'Če/ko se bodo uvrstili na evropsko prvenstvo, bo v Sloveniji evforija'

"Mislim, da so fantje polni pričakovanja. Našla se je skupina fantov, ki verjame sama vase in na igrišču res delujejo dobro," je vzdušje med nogometaši, ki se borijo za letalske karte za Nemčijo, komentiral Miran Pavlin. Kljub svoji majhnosti Slovenija ni prvič tu. Leta 2002 so slovenski nogometaši nastopili na Euru, v letih 2002 in 2010 pa se je slovenska zastava vihtela v Južni Koreji in Južni Afriki.

Kako Pavlin primerja stanje med slovenskimi navijači takrat in danes? "Drugi časi so. Zdaj mogoče vsi že malo verjamemo, da je to (uvrstitev na Euro) tik pred ciljem. V prejšnjih časih, leta 2000 ali 2002, je bila (odločilna) res tista zadnja tekma. Mogoče je zato veselje bilo malo bolj spontano in evforija večja. Ljudje si mogoče že danes rečejo, da potrebujemo zgolj točko, in v vsakem primeru gremo na evropsko prvenstvo, ampak v nogometu dobro vemo, da dokler ni konec in potrjeno, se o odhodu na prvenstvo ne govori."