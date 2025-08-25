Celar iz druge angleške v drugo nemško ligo

Občasni slovenski reprezentant Žan Celar se je v QPR preselil pred dobrim letom dni iz švicarskega Lugana za dva milijona evrov. Za angleškega drugoligaša je odigral 24 tekem in dosegel dva gola. To sezono je na dveh tekmah zbral 76 minut, a se ni vpisal med strelce.

Pred igranjem v Švici je bil Celar član Rome, kot posojen nogometaš pa je igral še za Cremonese in Cittadello. V Italijo se je preselil iz Maribora, kariero pa je začel v Kranju.