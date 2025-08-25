Svetli način
Nogomet

Celar iz druge angleške v drugo nemško ligo

London, 25. 08. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 12 minutami

STA
Slovenski nogometaš Žan Celar bo v nadaljevanju sezone 2025/26 igral za nemško Fortuno Düsseldorf, je sporočil njegov delodajalec Queens Park Rangers. Šestindvajsetletnega napadalca je londonski klub posodil nemškemu drugoligašu.

Žan Celar
Žan Celar FOTO: Luka Kotnik

Občasni slovenski reprezentant Žan Celar se je v QPR preselil pred dobrim letom dni iz švicarskega Lugana za dva milijona evrov. Za angleškega drugoligaša je odigral 24 tekem in dosegel dva gola. To sezono je na dveh tekmah zbral 76 minut, a se ni vpisal med strelce.

Pred igranjem v Švici je bil Celar član Rome, kot posojen nogometaš pa je igral še za Cremonese in Cittadello. V Italijo se je preselil iz Maribora, kariero pa je začel v Kranju.

nogomet žan celar Queens Park Rangers Fortuna Düsseldorf
