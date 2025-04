Celjane čakata največja tekma v zgodovini kluba in razprodan stadion

Kljub temu so bili Celjani na čelu s trenerjem Albertom Riero na novinarski konferenci pred samim dvobojem izredno samozavestni. Tekmeca se ne bojijo, napovedujejo hrabro igro, s katero želijo spisati presenečenje in si priigrati dobro popotnico za povratno tekmo na Apeninskem polotoku.

"Smo majhna država z velikimi sanjami. A če si majhen, to še ne pomeni, da moraš igrati zadržano. Uspešni smo zato, ker se nikogar ne bojimo. Z vsem spoštovanjem do Fiorentine, gre za fantastično ekipo v izjemni formi, a ne bomo jih čakali. Igrali bomo s svojo filozofijo, pristopom, stilom in karakterjem. Četrfinale ni naključje. Pripravljamo nekaj taktičnih presenečenj, a ostajamo zvesti sebi," je bil pred tekmo jasen Španec na celjski klopi.