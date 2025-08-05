Celjane okrepil izkušeni slovenski branilec

Matija Boben , ki je v mlajših selekcijah igral za Kočevje in Interblock, je svoj prvi nastop v članski konkurenci zabeležil kot član kranjskega Triglava. Po 23 nastopih za Ivančno Gorico in vmesnem dokazovanju pri angleškem Boltonu je okrepil Gorico, kjer je v sezonah 2015/16 in 2016/17 nase opozoril do te mere, da ga je v svoje vrste pripeljal ruski Rostov.

Na jugozahodu Rusije se je zadržal leto in pol, nato pa je sledila posoja in kasneje prestop v italijanski Livorno. Pri naših zahodnih sosedih je nosil še dres Ternane in Pescare, poleti 2023 pa je prestopil v romunski Cluj, za katerega je igral do začetka koledarskega leta 2025. Njegova zadnja postaja pred knežjim mestom je bil Poli Iasi, kjer je nastopal s statusom posojenega nogometaša.

Boben ima na svojem računu tudi nastop za člansko izbrano vrsto Slovenije.