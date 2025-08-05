Svetli način
Nogomet

Celjane okrepil izkušeni slovenski branilec

Celje, 05. 08. 2025 16.34 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Nogometni klub Celje sporoča, da je novi član Grofov postal Matija Boben. 31-letni osrednji branilec, ki v klub prihaja kot prost nogometaš, je bil nazadnje član Cluja, s Celjem pa je sklenil pogodbo do konca tekmovalne sezone z možnostjo podaljšanja.

Matija Boben, ki je v mlajših selekcijah igral za Kočevje in Interblock, je svoj prvi nastop v članski konkurenci zabeležil kot član kranjskega Triglava. Po 23 nastopih za Ivančno Gorico in vmesnem dokazovanju pri angleškem Boltonu je okrepil Gorico, kjer je v sezonah 2015/16 in 2016/17 nase opozoril do te mere, da ga je v svoje vrste pripeljal ruski Rostov. 

Na jugozahodu Rusije se je zadržal leto in pol, nato pa je sledila posoja in kasneje prestop v italijanski Livorno. Pri naših zahodnih sosedih je nosil še dres Ternane in Pescare, poleti 2023 pa je prestopil v romunski Cluj, za katerega je igral do začetka koledarskega leta 2025. Njegova zadnja postaja pred knežjim mestom je bil Poli Iasi, kjer je nastopal s statusom posojenega nogometaša.

Boben ima na svojem računu tudi nastop za člansko izbrano vrsto Slovenije.

