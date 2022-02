Celjane okrepil nekdanji bundesligaš

Kot so sporočili iz NK Celja, je Vasilije Janjičić podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24. Gre za 23-letnega švicarskega vezista, ki pri FC Zürichu v zadnjih dveh sezonah v prvi ekipi ni dobival priložnosti za igro, zato je poiskal nove izzive. Pri vsega 23. letih se sicer lahko pohvali z bogatimi izkušnjami, tri sezone je namreč igral tudi za člansko ekipo Hamburger SV, v prvi nemški bundesligi pa je odigral 11 tekem. Bil je tudi član švicarske reprezentance do 21 let, kot so sporočili iz celjskega kluba, pa so mu zdravniki 1. julija 2020 diagnosticirali raka, ki ga je po treh mesecih intenzivne kemoterapije uspešno premagal.