Celjane okrepil visok španski branilec

Začetek kariere Davida Castra je bil povezan s severozahodom Španije. Iz rodnega Cuntisa ga je pot vodila v akademijo Pontavedre, kamor se je po treh letih in pol - vmes je igral za Portonovo, Estradense in Celtigo - vrnil kot del članske ekipe.

Poleti 2019 je okrepil drugo ekipo Valencie, od koder je nato prestopil v Numancio. Njegove usluge si je pred začetkom sezone 2021/22 zagotovil tretjeligaš Racing Ferrol, s katerim je nato dvakrat napadal uvrstitev v drugo ligo. V prvi sezoni so bili Castro in soigralci neuspešni, v drugi pa so si z zmago v skupini 1 uspeli zagotoviti mesto v La Ligi 2.