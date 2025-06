Riera dobil slovenskega vratarja, ki se je kalil pri Evertonu

"Lepo je biti spet v Sloveniji in tu postati del kluba, ki bo napadal naslov prvaka. Tudi zaradi pogovorov s soigralci iz mlajših reprezentanc, ki so o klubu govorili le z izbranimi besedami, sem prepričan, da sem se pravilno odločil," je še dodal 22-letnik, ki je bil tudi del reprezentance do 21 let na nedavnem evropskem prvenstvu, a na tekmah ni igral.

Prvoligaška zasedba iz knežjega mesta bo Lebanov prvi slovenski klub. Že pri petih letih se je namreč z družino preselil na Poljsko, kjer je nogometno pot začel pri FCB Escola Varsovii, poljsko akademijo, ki deluje v sodelovanju z Barcelono.

Poleti 2019 se je preselil na Otok in okrepil Everton. Za klub iz modrega dela Liverpoola je v šestih letih nastopal v selekcijah do 18 in 21 let in skupaj zbral 77 nastopov v vseh tekmovanjih.

Dvakrat je bil tudi del ekipe v pokalu FA, a nastopa za člansko ekipo "karamel" ni vpisal. V sezoni 2023/24 je kot posojeni nogometaš branil za Farsley Celtic v national league north in na 41 tekmah svojo mrežo nedotaknjeno ohranil na 15 obračunih.