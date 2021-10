Celjani boljši od Brava

Celjani so najboljšo obrambno ekipo lige, ki je do te tekme prejela vsega pet zadetkov, pričakali brez kaznovanega Žana Benedičiča in bolnega Matica Vrbanca, kljub temu pa so v končnici tekme po vstopu Žana Medveda in Adama Jakobsena ljubljanski zasedbi zadali sploh prvi poraz v gosteh.

Grofje so tako slavili po nizu štirih tekem brez zmage, Bravo, ki je pogrešal Andraža Kirma, pa je izgubil prvič po štirih tekmah. Kljub porazu je Bravo ostal drugi na lestvici s 23 točkami (toliko kot Olimpija za njim), vodi pa Koper s 27. Celjani, pri katerih je Simon Sešlar po dveh neodločenih izidih vpisal svojo prvo zmago, ostajajo sedmi.

Po zgolj nekaj sekundah so imeli domači izjemno priložnost za vodstvo, ko je Vanja Drkušić slabo oddal žogo, do nje je pripel Ester Sokler, ki je obšel vratarja Brava Renata Josipovića, toda nato na golovi črti zadel Matijo Kavčiča. Takoj zatem so Celjani še dvakrat vnesli nemir v sicer najboljšo obrambo lige, a ostali brez vodstva.