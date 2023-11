Celjani z minimalno prednostjo boljši od Maribora

Pri Mariboru je nato s prodorom po desni strani, ko je žoga po odboju od obrambe gostov spet prišla do njega, poskusil še Jan Repas , a jo je nazadnje poslal mimo daljše vratnice. Na drugi strani je nato Edmilson meril prek gola, do konca prvega dela pa je bila igra spet bolj raztrgana s številnimi prekinitvami, tudi zaradi nekaj zdravniških pomoči igralcem na obeh straneh.

Prvi je nevarneje poskusil domači napadalec Hilal Soudani , ko je v 16. minuti meril z roba kazenskega prostora, a je Obradović žogo ustavil. V prvem nevarnejšem celjskem napadu pa je do strela prišel Jegor Prucev , a so bili gostje pred tem v prepovedanem položaju. Maribor je nepričakovano prišel do nove priložnosti, ko je Marcel Lorber prestregel podajo Nina Milića svojemu vratarju, a akcije ni najbolj natančno končal.

V štajerskem obračunu, že 113. v prvi ligi, so vodilni Celjani z nekdanjim strategom Maribora Damirjem Krznarjem gostovali pri Mariboru, ki išče priključek z vodilno trojico v prvenstvu. Če bi Celjani zmagali, bi Mariborčanom pobegnili na +12, če pa bi bili uspešni gostitelji, bi zaostanek zmanjšali na šest točk. Na koncu so bili bolj zadovoljni rumeno-modri, ki imajo zdaj pred drugimi Koprčani šest točk prednosti, pred Olimpijo, ki jo tekma tega kroga čaka zvečer, pa osem.

V nadaljevanju je bila igra podobna; brez prave nevarnosti za zadetek na eni ali drugi strani. Pri domačih je sicer že na začetku drugega dela po poškodbi Blaža Vrhovca v igro vstopil Josip Iličić, polpriložnosti pa sta imela Soudani pri domačih in Prucev pri gostih.

V 70. minuti so gostje povedli. Gol so jim pripravili kar Mariborčani sami, saj je Watson slabo podajal izpred gola Lorberju, podajo je prestregel Mark Zabukovnik in stekel v kazenski prostor ter s kakšnih petih metrov matiral Juga.

Le minuto zatem so bili vijoličasti blizu izenačenju, ko je bil po podaji z desne strani pred gol z glavo nevaren Soudani, a so Celjani žogo izbili v kot.

Do konca dvoboja so gostje brez večjih težav nadzorovali potek dvoboja in branili minimalno prednost, bili pa so blizu povišanja vodstva v 90. minuti, ko je Gregor Bajde dobil žogo nekaj metrov pred golom in jo preusmeril proti daljši vratnici, a je zadel le okvir gola.

Po reprezentančnem premoru bodo na vrsti prestavljene tekme 3. kroga: 26. novembra bo Maribor gostoval pri Muri, Celjani pa isti dan pri Bravu.