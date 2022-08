Celjani doma boljši od Ljubljančanov

Podobno so novo sezono začeli Ljubljančani, ki so imeli pred današnjo tekmo ob eni zmagi tri poraze in enak točkovni izkupiček. Na koncu so bili bolj zadovoljni Celjani, ki so izkoristili eno od svojih priložnosti za tesno zmago.

Že v prvem polčasu so bili domači boljši tekmec. Bravo praktično ni bil nevaren za domačega vratarja Matjaža Rozmana. Domači so prvič zadeli v 16. minuti, ko je po podaji obrambi gostov spretno pobegnil in natančno meril Nene Gbamble, a je bil pri tem v prepovedanem položaju.

V nadaljevanju ni bilo posebno nevarnih akcij niti pri Celjanih, Bravo pa je bil v prvem delu povsem neopazen. A so domači vendarle še pred odmorom prišli do prednosti; spet je bil v glavni vlogi Gbamble, tokrat ga je s podajo zaposlil David Zec, prepovedanega položaja ni bilo in domači napadalec je za prvi gol v sezoni s kakšnih sedmih metrov matiral Matijo Orbanića.