Celjani enotni, da so v pokalnem finalu unovčili evropske izkušnje

Nogometaši Celja so po 20 letih znova pokalni prvaki, potem ko so v finalu v Stožicah povsem nadigrali nemočne Koprčane (4:0). Prvak je bil odločen že v prvem polčasu, v katerem so grofje dosegli kar tri zadetke. Na drugi strani si kanarčki niso priigrali niti ene omembe vredne priložnosti. Da so unovčili izkušnje iz Konferenčne lige, sta se po tekmi strinjala Žan Karničnik in Mark Zabukovnik.

Celje in Koper sta se srečala drugič v petih dneh. V obeh primerih so imeli varovanci Alberta Riere izrazito terensko premoč. A če je četi Slaviše Stojanovića v prvenstvu po zaostanku z 0:2 uspel veliki preobrat, je bila v boju za pokalno lovoriko povsem nemočna. Celjani so za razliko od sobotnega obračuna, ko so dva zadetka prejeli iz prekinitev, pokazali več zbranosti in v drugem polčasu ob visoki prednosti rutinirano prestali sicer jalove nalete Kopra.

"Tega (zapravljene prednosti, op. a.) si nismo smeli privoščiti še enkrat. Vedeli smo, da moramo preživeti začetek drugega dela, ker bodo šli na glavo. Veliko smo prekinjali igro z majhnimi prekrški in na koncu mirno pripeljali tekmo do konca," je razplet komentiral kapetan grofov Žan Karničnik. "Dovolj smo zreli, ker smo odigrali že veliko takšnih tekem. Med polčasom smo umirili situacijo in šli v nadaljevanje z miselnostjo, da je rezultat še vedno 0:0. Morda bi na začetku sezone v drugem polčasu brezglavo napadali in šli v nepotreben rizik, danes si tega nismo privoščili. Držali smo žogo in ubijali ritem igre," je dodal vezist Mark Zabukovnik.

Slaviša Stojanović je na 12. tekmi, odkar je prevzel vodenje Kopra, doživel sploh prvi poraz.

"Tekma je bila odločena že v prvem polčasu. Zelo slabo smo začeli in vedeli smo, da se bomo po treh zadetkih težko pobrali," pa je z druge strani komentiral vratar Kopra Metod Jurhar.

S pokalno lovoriko je sezona rešena

Celjani so tako prvič po letu 2005 in drugič v svoji zgodovini osvojili pokalni naslov. Če je bil prvi del sezone, zaznamovan s trenersko menjavo, vihravimi evropskimi kvalifikacijami in kiksi v domačem prvenstvu, zanje precej neuspešen, je bilo v drugem drugače. Evropska pomlad se je končala šele v četrtfinalu proti Fiorentini, pokalna lovorika pa predstavlja obliž na rane po skromnih predstavah v prvenstvu. "Ko smo videli, da nam v prvenstvu ne gre, smo se osredotočili na pokal, kjer smo zasluženo zmagali. Premagali smo Olimpijo, Maribor in Koper. Vse tri ekipe, ki so pred nami na lestvici. Pokazali smo, kaj je nogomet in kaj zmoremo. Pohvala tudi trenerju in strokovnemu štabu. Tudi izkušnje z Evrope smo prenesli na takšno tekmo," je dodal Karničnik. Tudi Zabukovnik se je strinjal, da je sezona z zmago v pokalu rešena. Izpostavil je, da so po ponesrečeni branitvi naslova v prvenstvu tokrat enostavno morali zmagati.

Felipe Curcio je bil izključen, ko je udaril Juanja Nieta. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nemočni Koprčani izgubili živce

Strasti na igrišču so bile v prvem polčasu kljub velikemu vložku precej mirne. Na začetku drugega pa je poškodbo staknil glavni sodnik Slavko Vinčič, ki si za opravljeno delo zasluži najvišjo oceno. Nadomestil ga je četrti sodnik Bojan Mertik, nakar so se napetosti začele stopnjevati. Dokončno je zavrelo v 83. minuti, ko je bil zmagovalec že zdavnaj odločen. Zaradi umazanega udarca je bil upravičeno izključen bočni branilec Kopra Felipe Curcio, pri čemer je s tribun na igrišče poletelo kar nekaj predmetov. Po mnenju Karničnika odgovornosti za napetosti ne gre pripisovati Mertiku. "Pri Kopru se je videla frustracija nogometašev, ki niso mogli do žoge. Izsilili smo vse manjše prekrške, tudi zavlačevali in na koncu mirno pripeljali tekmo do konca."

Pomočnik trenerja v kung fu slogu nad Riero, ki znova ni mogel iz svoje kože

Tudi zadnji sodnikov žvižg še ni pomenil konca pestrega večera v Stožicah. Kmalu zatem je namreč proti koprski klopi krenil Albert Riera, ki je tabor kanarčkov nekajkrat provociral že med tekmo. S koprske klopi je takrat pritekel pomočnik trenerja Savo Pavičević, ki je skušal Španca brcniti v slogu kung fu mojstrov. Ko se je zdelo, da so se strasti le umirile, se je vmešal še Ivica Guberac, ki ima z Riero tako ali tako dolgo zgodovino. Petelina so morali znova umiriti njuni klubski kolegi, ki so bili naposled le uspešni.