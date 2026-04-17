Celjani imajo priložnost, da v Murski Soboti potrdijo naslov

Trener Campelos, ki po šestih tekmah ostaja stoodstoten na celjski klopi, pred odločilnim gostovanjem, ki ga bo vodil Slavko Vinčić , ne dopušča niti kančka podcenjevanja.

Pot do celjske dominantnosti je tlakoval Albert Riera , temelje je potem nekoliko zamajal Ivan Majevski , zadeve pa je nato na svoje mesto postavil Vitor Campelos . Čeprav razlika na lestvici daje občutek, da je odločitev že padla, v celjskem taboru še naprej poudarjajo previdnost.

"Trener ima le idejo. Nogometaši pa so tisti, ki verjamejo v to idejo, zamisli strokovnega vodstva. Nogometaši so prave zvezde. Ko ob vsem uspehu v ekipi vlada še dobra energija in smo odlično povezani, lahko rečem le, da zares uživam kot trener Celja," je pred tekmo z Muro dejal portugalski strateg.

Jasno je, da Celjane loči le še korak do cilja, a Campelos vztraja pri preverjeni retoriki: "Za osvojitev naslova potrebujemo tri točke. Čaka nas še en finale. Proti Muri bo težko. Spet bom poudaril, da moramo vsakega nasprotnika spoštovati. To pa pokažemo s tem, da smo na igrišču odgovorni, imamo pravi odnos in karakter."

V zgodbo je Campelos vključil tudi navijače: "Želimo si zmage, sam pa bi si želel čim večje število navijačev v Murski Soboti, da skupaj storimo zadnji korak k našemu skupnemu cilju."

Če bodo Celjani uspešni, bo to njihov tretji naslov državnega prvaka in potrditev projekta, ki v zadnjih letih raste iz sezone v sezono.