Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Celjani imajo priložnost, da v Murski Soboti potrdijo naslov

Celje, 17. 04. 2026 19.10 pred 11 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Celje - Drita

Nogometaši Celja so tik pred uresničitvijo cilja, ki so si ga zadali ob začetku sezone. Po dominantni zmagi nad ljubljansko Olimpijo je tretji naslov državnih prvakov v zgodovini kluba že povsem na dosegu roke. Prva zaključna žogica prihaja že to nedeljo ob 15. uri v Murski Soboti, kjer bodo Celjani proti Muri napadali tri točke, ki bi pomenile potrditev naslova.

Pot do celjske dominantnosti je tlakoval Albert Riera, temelje je potem nekoliko zamajal Ivan Majevski, zadeve pa je nato na svoje mesto postavil Vitor Campelos. Čeprav razlika na lestvici daje občutek, da je odločitev že padla, v celjskem taboru še naprej poudarjajo previdnost.

Trener Campelos, ki po šestih tekmah ostaja stoodstoten na celjski klopi, pred odločilnim gostovanjem, ki ga bo vodil Slavko Vinčić, ne dopušča niti kančka podcenjevanja.

Vitor Campelos
FOTO: NK Celje

"Trener ima le idejo. Nogometaši pa so tisti, ki verjamejo v to idejo, zamisli strokovnega vodstva. Nogometaši so prave zvezde. Ko ob vsem uspehu v ekipi vlada še dobra energija in smo odlično povezani, lahko rečem le, da zares uživam kot trener Celja," je pred tekmo z Muro dejal portugalski strateg.

Jasno je, da Celjane loči le še korak do cilja, a Campelos vztraja pri preverjeni retoriki: "Za osvojitev naslova potrebujemo tri točke. Čaka nas še en finale. Proti Muri bo težko. Spet bom poudaril, da moramo vsakega nasprotnika spoštovati. To pa pokažemo s tem, da smo na igrišču odgovorni, imamo pravi odnos in karakter."

V zgodbo je Campelos vključil tudi navijače: "Želimo si zmage, sam pa bi si želel čim večje število navijačev v Murski Soboti, da skupaj storimo zadnji korak k našemu skupnemu cilju."

Če bodo Celjani uspešni, bo to njihov tretji naslov državnega prvaka in potrditev projekta, ki v zadnjih letih raste iz sezone v sezono.

nogomet nk celje prva liga telemach
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
18. 04. 2026 10.19
Govori se, da bodo prepustili točko Muri in proslavili naslov doma. Kar je nekako logično in bi človek to tudi pričakoval. No, bomo videli če vse to pije vodo. Sicer pa čestitke Celju za naslov.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677