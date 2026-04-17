Celjani imajo priložnost, da v Murski Soboti potrdijo naslov

Pot do celjske dominantnosti je tlakoval Albert Riera, temelje je potem nekoliko zamajal Ivan Majevski, zadeve pa je nato na svoje mesto postavil Vitor Campelos. Čeprav razlika na lestvici daje občutek, da je odločitev že padla, v celjskem taboru še naprej poudarjajo previdnost.
Trener Campelos, ki po šestih tekmah ostaja stoodstoten na celjski klopi, pred odločilnim gostovanjem, ki ga bo vodil Slavko Vinčić, ne dopušča niti kančka podcenjevanja.
"Trener ima le idejo. Nogometaši pa so tisti, ki verjamejo v to idejo, zamisli strokovnega vodstva. Nogometaši so prave zvezde. Ko ob vsem uspehu v ekipi vlada še dobra energija in smo odlično povezani, lahko rečem le, da zares uživam kot trener Celja," je pred tekmo z Muro dejal portugalski strateg.
Jasno je, da Celjane loči le še korak do cilja, a Campelos vztraja pri preverjeni retoriki: "Za osvojitev naslova potrebujemo tri točke. Čaka nas še en finale. Proti Muri bo težko. Spet bom poudaril, da moramo vsakega nasprotnika spoštovati. To pa pokažemo s tem, da smo na igrišču odgovorni, imamo pravi odnos in karakter."
V zgodbo je Campelos vključil tudi navijače: "Želimo si zmage, sam pa bi si želel čim večje število navijačev v Murski Soboti, da skupaj storimo zadnji korak k našemu skupnemu cilju."
Če bodo Celjani uspešni, bo to njihov tretji naslov državnega prvaka in potrditev projekta, ki v zadnjih letih raste iz sezone v sezono.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.