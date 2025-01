Celjani iz Švedske pripeljali mladega napadalca

"Prvi dnevi v Celju so potekali po željah. Ekipa me je dobro sprejela, treningi so odlični, soigralci pa zelo kakovostni. Pred prihodom nisem veliko vedel o državi, vedel pa sem, da igra Celje zelo napadalen nogomet in dosega veliko zadetkov, kar mi je bilo kot napadalcu najpomembnejše," je za spletno stran Celja povedal Chidi.

"Moja nogometna pot me je preko akademije, kjer je bilo veliko konkurence, in tretje švedske lige pripeljala v Slovenijo, kjer si želim narediti naslednji korak naprej. Preko treningov si želim priboriti čim večjo minutažo, nato pa ekipi pomagati po svojih najboljših močeh," je dodal.