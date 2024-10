Celjani kljub porazu verjamejo v evropske točke

Kljub temu, da Celje letos prvič v klubski zgodovini igra v enem izmed evropskih klubskih tekmovanj, ima z Vitorio že nekaj zgodovine. Kluba sta se lani srečala v kvalifikacijah za Konferenčno ligo, kjer so Celjani najprej doma izgubili s 3:4, na povratni tekmi pa se po enajstmetrovkah uvrstili v naslednji krog. "Občutki so povsem drugačni. Zdaj se zavedamo, kaj nam je lani uspelo. Občutili smo, da je to velik portugalski klub, ki se bori za Ligo prvakov," je po porazu povedal Matjaž Rozman , ki je moral žogo trikrat pobrati iz svoje mreže.

Domačini so ga prvič premagali že po sedmih minutah, svojo prednost nato povišali na tri gole, končni izid pa je v izdihljajih tekme postavil Aljoša Matko. "Bili so boljši od nas in bolj motivirani kot lani. Prejeli smo hiter zadetek in potem se je bilo težko vračati. Ampak to je za nas nova izkušnja, doživeli smo nekaj novega in s tem se je treba soočiti ter gledati naprej," je še dodal izkušen celjski vratar.