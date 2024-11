Celjani lahko z zmago nad poljskimi prvaki storijo velik korak k preboju

"Prepričan sem, da lahko odigramo tako kot proti Bašakšehirju. Pogosto slišim debate, ali je Jagiellonia kvalitetnejša od Bašakšehirja, toda to je pogosto odvisno od nas. Če se bomo držali dogovora in zadev, ki jih treniramo, potem sem prepričan, da bomo blizu zmage. Če imaš slab dan, je lahko vsak nasprotnik zahteven, zato je precej odvisno od nas," pravi celjski trener Albert Riera .

Celjski nogometaši so klonili proti Vitorii Guimaraes in Betisu na domačem terenu, kjer v letošnji sezoni – kar se tiče evropskih tekem – še ne poznajo poraza, pa so odpravili Bašakšehir. Aktualni slovenski prvaki so Turke odpravili s kar 5:1, v celjskem taboru pa bi si seveda še kako želeli ponoviti takšno predstavo.

Španec ob tem dodaja: "Po zadnjem treningu sem zelo sproščen, zaupam svojim igralcem in verjamem vanje. Že proti Betisu smo dokazali, da smo ekipa, ki lahko prikaže dobro igro. Svojim igralcem nikoli ne dovolim, da bi jih bilo strah. Smo samozavestni in sedaj je na nas, da to prenesemo tudi na igrišče."

Z besedami trenerja se strinja Ivan Brnić, ki je z zadetkom odločil zadnji obračun Celjanov: "Vsaka ekipa je razred zase. Mi smo opravili analizo in smo pripravljeni na vse izzive. Celje prvič v zgodovini kluba igra v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj. To je pomembno tako za klub kot tudi za igralce. Sčasoma moraš postajati vse boljši, saj v primeru, da ne napreduješ, nekaj ni v redu. Mislim, da smo precej bolje pripravljeni, kot smo bili na začetku sezone. Verjamem v trenerja, soigralce in klub ter se ničesar ne bojim."

Riera se ne ozira na dobro formo

Celjani v četrti evropski obračun letošnje sezone vstopajo po dveh zmagah v državnem prvenstvu, kjer so premagali Primorje (1:3) in Koper (1:0). Toda Riera se na to pretirano ne ozira: "Kar je bilo, je bilo. Ekipo vselej pripravim za vsak dvoboj posebej, ne glede na to, kaj je bilo na pretekli tekmi. Nogomet je sedanjost, ne gre za to, kaj si storil v preteklosti in kaj boš v prihodnosti. Gre za ta trenutek sedaj, v katerem se počutimo samozavestne."