Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet
v živo

Celje z evrogolom izenačil v Bratislavi (1:1*)

Bratislava, 19. 08. 2026 20.30 pred eno minuto 1 min branja 8

Avtor:
K.I. A.M. +1
Slovan-Celje

Celjski nogometaši na razprodanem stadionu Tehelne pole lovijo zgodovinsko uvrstitev v ligo prvakov. Zadnja ovira je slovaški Slovan, ki v tekmo vstopa kot favorit. Iz celjskega tabora pa poudarjajo, da tekmi trajata 180 minut in je mogoče vse. Zgodovinsko tekmo Celjanov lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
21.46

Konec prvega polčasa (1:1)*

Slovan je večino polčasa napadal in narekoval tempo igre. V zadnjih minutah pa so Celjani uspeli izenačiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
45'

V prvem polčasu bomo videli še minuto sodniškega dodatka

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
44'

Prvi rumeni karton na tekmi

Kenan Bajrić je proumenel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
43'

GOOOOOLLL!!!! Celje do izenačenja (1:1)*

Fantastičen zadetek Celja. Avdyli do evrogola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
41'

V zadnjih desetih minutah brez velikih priložnosti (1:0)*

Celje je prišlo do manjše priložnosti vendar Kvesić ni uspel sttreljati proti vratom Slovana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V peklenskem vzdušju v slovaški prestolnici so Celjani v tekmo proti favoriziranemu Slovanu iz Bratislave vstopili prestrašeno in bili zato skoraj kaznovani v peti minuti, ko je po lepi globinski podaji mimo gola udaril slovaški napadalec Roman Čerepkai.

Slovan je nato še naprej pritiskal in si ustvarjal priložnosti, v 15. minuti pa je po lepem prodoru Cristiana Martíneza sledila natančna podaja v kazenski prostor, kjer je žogo pričakal Čerepkai in jo pospravil v mrežo.

Slovaški prvaki so po zadetku še dodatno pritisnili in si novo veliko priložnost priigrali v 33. minuti. Po strelu igralca Slovana Petra Pokornyja se je žoga odbila od njegovega soigralca in končala tik ob levi vratnici Žana Luka Lebana.

Nato je sledila 42. minuta. Celje, ki do tistega trenutka sploh še ni sprožilo strela proti vratom domačih, je prišlo do izenačenja. Milot Avdyli je s pravim evrogolom matiral domačega vratarja in poskrbel za pravo evforijo med številnimi celjskimi navijači, ki so pripotovali v Bratislavo.

Prvi polčas se je tako kljub prevladi Slovana končal z neodločenim izidom 1:1.

Liga prvakov nogomet celje slovan kvalifikacije

Albanci pišejo zgodovino, predsednik med igralce metal denar

24ur.com Sešlar pred zgodovinskim večerom: 'Zdaj nas od Lige prvakov ločita samo še dve tekmi'
24ur.com Zeljković: Ko zmagaš, lažje pričakuješ naslednjo tekmo
24ur.com Celjani že v Bratislavi, za njimi gredo tudi navijači
24ur.com 'Ugoden' žreb za Celjane: švedski Mjällby ali Slovan Bratislava
24ur.com 'S Timom ves čas trenirava skupaj in mi je zabavno tekmovati z njim'
24ur.com Kovačič: Vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag!
24ur.com Kek pred Ligo narodov: Naša želja je, da ostanemo v ligi B
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
19. 08. 2026 21.42
Top
Odgovori
+3
3 0
graf
19. 08. 2026 21.40
Bojim se da bo Slovan previsoka ovira za Celjane ...
Odgovori
-2
0 2
turkiz
19. 08. 2026 21.35
Sešlar,najslabši igralec. Počasen, brez ideje , nekreativen, nezanesljiv. Res nevem,kaj vidijo v njemu. Meni ni jasno, no v tujini so ga hitro stestirali in ugotovili da z njim ni nič...
Odgovori
+1
3 2
Tima123
19. 08. 2026 21.22
Tole je pa slabo
Odgovori
+1
3 2
0523
19. 08. 2026 21.16
Tako ne bo šlo. Celjska obramba ne funkcionira; stara praksa.
Odgovori
+1
3 2
energetik10
19. 08. 2026 21.23
ne bo ne. kao neka umirjenost zadej, ampak ni kvalitete za igrat umirjeno un suvereno. Sešlar pa prepočasen..
Odgovori
+1
3 2
Yan191210
19. 08. 2026 21.08
Voyo vam šteka...
Odgovori
+2
2 0
Pomladni cvet
19. 08. 2026 21.05
danes je dan D za celje
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907