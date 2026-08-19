Celje z evrogolom izenačil v Bratislavi (1:1*)

V peklenskem vzdušju v slovaški prestolnici so Celjani v tekmo proti favoriziranemu Slovanu iz Bratislave vstopili prestrašeno in bili zato skoraj kaznovani v peti minuti, ko je po lepi globinski podaji mimo gola udaril slovaški napadalec Roman Čerepkai.

Slovan je nato še naprej pritiskal in si ustvarjal priložnosti, v 15. minuti pa je po lepem prodoru Cristiana Martíneza sledila natančna podaja v kazenski prostor, kjer je žogo pričakal Čerepkai in jo pospravil v mrežo.

Slovaški prvaki so po zadetku še dodatno pritisnili in si novo veliko priložnost priigrali v 33. minuti. Po strelu igralca Slovana Petra Pokornyja se je žoga odbila od njegovega soigralca in končala tik ob levi vratnici Žana Luka Lebana.

Nato je sledila 42. minuta. Celje, ki do tistega trenutka sploh še ni sprožilo strela proti vratom domačih, je prišlo do izenačenja. Milot Avdyli je s pravim evrogolom matiral domačega vratarja in poskrbel za pravo evforijo med številnimi celjskimi navijači, ki so pripotovali v Bratislavo.

Prvi polčas se je tako kljub prevladi Slovana končal z neodločenim izidom 1:1.