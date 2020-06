Celjani mislijo resno: iz Aluminija prihaja Matic Vrbanec

Matic Vrbanec v Celje prihaja brez odškodnine, saj mu je pogodba z Aluminijem potekla. Čeprav je na slovenskih nogometnih zelenicah zbral že 170 nastopov, gre pri 23 letih za relativno mladega nogometaša. Produkt Aluminijeve nogometne šole, ki se najbolje znajde na mestu osrednjega vezista, se rad vključuje v napadalne akcije, pred vrati nasprotnikov pa je bil v tej sezoni zelo produktiven. Na 28 tekmah Prve lige je sodeloval pri 14 zadetkih, pet jih je dosegel sam, pri devetih pa je asistiral.

Celjani trenutno presenetljivo zasedajo drugo mesto na prvenstveni razpredelnici in se bodo do konca z Olimpijo in Mariborom borili za naslov prvaka. Pri tem pa jim Vrbanec še ne bo mogel pomagati, saj bo pravico nastopa dobil šele v prihodnji sezoni.