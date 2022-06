Celjani mislijo resno: pripeljali nekdanjega zvezdnika Mure

Nino Kouter se po sezoni 2021/22, ki jo je preživel v Turčiji, kjer je za Maniso zbral 27 nastopov in dosegel en zadetek, vrača v Slovenijo. Po Muri, Čardi, Zavrču in Veržeju bo Celje njegov peti slovenski klub. Kouter je v karieri zbral 140 nastopov v Prvi ligi Telemach, 108 nastopov v slovenski drugoligaški konkurenci in 19 nastopov v slovenskem pokalnem tekmovanju. V tujini je poleg Manise igral še za avstrijski Bad Radkersburg.

Dres z državnim grbom si je najprej nadel v selekciji do 19 let, 3. septembra 2020 pa je prvič nastopil tudi za slovensko A-reprezentanco. Skupno je za Slovenijo zbral šest nastopov, v domovini se lahko pohvali tudi z naslovom državnega in pokalnega prvaka.

"Najprej bi se rad zahvalili za zares prijetno dobrodošlico. Vesel sem, da sem se vrnil domov. Do dogovora s Celjem je prišlo zelo hitro, saj sem se takoj prepoznal v ambicioznem projektu, ki so mi ga predstavili. Ker sem tudi sam kot posameznik takšen, da vedno ciljam visoko, je bila odločitev za prihod v Celje enostavna," je dejal Kouter, ki je z Muro osvojil tako pokal kot prvenstvo, preden se je podal v tujino.