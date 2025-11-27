Celjani na Češkem izgubili prvič v Konferenčni ligi

Celjani so doživeli prvi poraz v tekmovanju. Čeprav so imeli več žogo v posesti, pa so bili domači nekoliko učinkovitejši in v prvem polčasu tudi boljši tekmec. Kljub temu slovenski predstavnik ostaja v dobrem položaju za preboj med prvo osmerico po ligaškem delu, ki neposredno vodi v osmino finala.

Slovenski pokalni prvak in vodilno moštvo domače lige je namreč pred tem doma s 3:1 ugnalo atenski AEK in z 2:1 varšavsko Legio, v gosteh pa z 2:0 Shamrock Rovers. Izbranci Alberta Riere bodo do konca ligaškega dela igrali še dve tekmi, in sicer 11. decembra na Reki proti Rijeki in 18. decembra doma proti Shelbournu.

Celjski nogometaši so v uvodu tekme imeli pobudo, Nikita Josifov je v četrti minuti tudi prvič nevarneje sprožil, toda štiri minute pozneje je domača ekipa povedla. Strelec je bil Aboubakar Ghali, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Mateja Hadaša. V 19. minuti so bili Čehi znova nevarni v kazenskem prostoru Celja, a jo takrat dobro odnesli po strelih Michala Berana in Jachyma Šipa.

Celje, ki je kljub večji posesti žoge na trenutke kar trpelo ob agresivnih in visoko postavljenih Čehih, je nase spet opozorilo v 28. minuti, v 29. pa tudi izenačilo. Takrat je najprej poskusil Danijel Šturm, domači vratar je žogo odbil, pri njej pa se je znašel Ivica Vidović, ki je iz bližine poskrbel za izenačenje.