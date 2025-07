Celju kaže vse slabše, AEK Larnaka še naprej vodi z golom prednosti

V sodnikovem dodatku prvega polčasa so do prvega strela prišli tudi gostje, ki pa ni bil dovolj natančen, da bi ogrozil vrata Ciprčanov.

V 43. minuti pa so Celjani doživeli hladen tuš. Po odlični podaji Karola Angielskija je Venezuelec Yerson Chacon sam stekel proti vratarju Lebanu in žogo suvereno poslal v celjsko mrežo.

Domači so bili še naprej zelo borbeni, v 37. minuti se je sam pred golom znašel Godswill Ekpolo , a je na srečo zasedbe iz knežjega mesta njegov poskus bil premalo natančen in šel čez gol.

Ciprčani so že v uvodni minuti zapretili celjski obrambi, a se je s posredovanjem izkazal Žan Luk Leban . V 18. minuti so nogometaši iz Larnake Celjane znova spravili v neugoden položaj, pred golom pa je uspešno razčistil Juanjo Nieto .

"Pričakujemo pomembno in težko tekmo, a pripravljeni smo nanjo. Že v lanski sezoni smo odigrali številne pomembne evropske tekme in tudi na to smo pripravljeni. Imamo velike načrte, želimo zmagati in napredovati v naslednji krog," v uspeh verjame branilec Celja Nieto.

Še večjo mero samozavesti pa je pred tekmo izražal trener Albert Riera. "Če bomo naredili to, kar moramo narediti, vem, da imamo zelo, zelo veliko možnost za napredovanje. Niti enkrat - niti pred tekmo proti Fiorentini, Luganu ali Betisu - nisem imel občutka, da bi bili slabši nasprotnik. Tudi zdaj me ni strah tekmeca, obremenjujem se le s tem, kako bomo izpeljali stvari, ki smo jih načrtovali in vadili."