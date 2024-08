Celjani na Irskem, Ljubljančani v Moldaviji, Mariborčani v Srbiji

Nogometaši Celja, Olimpije in Maribora so pred tednom dni na domačih tleh ugnali svoje mednarodne tekmece, danes pa so pred njimi povratni kvalifikacijski obračuni tretjega kroga za Ligo Evropa in Konferenčno ligo. Celjani bodo gostovali na Irskem, Ljubljančani in Mariborčani pa v Moldaviji in Srbiji.