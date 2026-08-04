Grofje klonili na izenačeni tekmi v Armeniji

Uvodnih 10 minut je v armenski prestolnici minilo brez večjih priložnosti. Pobudo so imeli domači, ki pa niso uspeli premoči kronati z zadetkom. Prvi celjski strel je pripadel Mariu Kvesiću , ki je nekoliko namučil Joaa Bravima . V 20. minuti pa je po strelu Hrvata zaradi igre z roko glavni sodnik Ivan Kružliak pokazal na belo piko. Najstrožjo kazen je uspešno realiziral Svit Sešlar in dosegel svoj prvi zadetek v letošnjih evropskih kvalifikacijah.

Z zgodnjim zadetkom so grofje prekinili uvodno domačo premoč. Celjski nogometaši so bili v 35. minuti zelo blizu novemu zadetku. Iz predložka je Armandas Kučys stresel armensko vratnico. Zelo kmalu se je zgrešena priložnost maščevala slovenskim prvakom. S prekrasnim zadetkom s prostega strela je domačim izenačenje prinesel Artur Serobyan. Po izenačujočem golu se varovanci Vitorja Campelosa do konca prvega polčasa niso več pobrali. Na odmor sta se ekipi odpravili poravnani z 1:1.

Na začetku druge polovice igre so domači stresli vratnico, ki je rešila nemočnega Žana Luka Lebana. Kmalu zatem je zapretil tudi celjski novinec Yaya Dukuly. Po nekaj mirnejših minutah je bila znova razgaljena celjska obramba. Ararat je izkoristil ogromno prostora in izvedel hitri protinapad, ki se je končal z zadetkom. Pred slovenskim vratarjem je žogo dobil Carlos Franca, ki jo je poslal mimo nemočnega Lebana.

Celjani so bili blizu zadetka po izredno atraktivnem poskusu Kvesića, ki pa ga je uspel ubraniti domači vratar. Odbitek se je sicer odbil do Dukulyja, ki pa je žogo poslal daleč čez vrata. Grofi so imeli do konca srečanja sicer premoč v posesti, ki pa je niso znali izkoristiti. Neumni prekrški celjskih nogometašev v sodnikovem dodatku so poskrbeli, da so dokončno umrle slovenske sanje o izenačenju.