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Nogomet

Grofje klonili na izenačeni tekmi v Armeniji

Erevan, 04. 08. 2026 20.02 pred enim dnevom 2 min branja 22

Avtor:
A.M. Lu.M
FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor

Celje je na prvi tekmi tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov klonilo v Armeniji, kjer so bili boljši nogometaši Ararata. Domačini so po napetem srečanju prišli do zmage z 2:1, v knežje mesto bodo tako odnesli prednost enega zadetka. Grofi so znova pokazali premalo, predvsem v obrambi, kjer so Armencem enostavno pustili preveč prostora.

Uvodnih 10 minut je v armenski prestolnici minilo brez večjih priložnosti. Pobudo so imeli domači, ki pa niso uspeli premoči kronati z zadetkom. Prvi celjski strel je pripadel Mariu Kvesiću, ki je nekoliko namučil Joaa Bravima. V 20. minuti pa je po strelu Hrvata zaradi igre z roko glavni sodnik Ivan Kružliak pokazal na belo piko. Najstrožjo kazen je uspešno realiziral Svit Sešlar in dosegel svoj prvi zadetek v letošnjih evropskih kvalifikacijah.

Z zgodnjim zadetkom so grofje prekinili uvodno domačo premoč. Celjski nogometaši so bili v 35. minuti zelo blizu novemu zadetku. Iz predložka je Armandas Kučys stresel armensko vratnico. Zelo kmalu se je zgrešena priložnost maščevala slovenskim prvakom. S prekrasnim zadetkom s prostega strela je domačim izenačenje prinesel Artur Serobyan. Po izenačujočem golu se varovanci Vitorja Campelosa do konca prvega polčasa niso več pobrali. Na odmor sta se ekipi odpravili poravnani z 1:1.

Na začetku druge polovice igre so domači stresli vratnico, ki je rešila nemočnega Žana Luka Lebana. Kmalu zatem je zapretil tudi celjski novinec Yaya Dukuly. Po nekaj mirnejših minutah je bila znova razgaljena celjska obramba. Ararat je izkoristil ogromno prostora in izvedel hitri protinapad, ki se je končal z zadetkom. Pred slovenskim vratarjem je žogo dobil Carlos Franca, ki jo je poslal mimo nemočnega Lebana.

Celjani so bili blizu zadetka po izredno atraktivnem poskusu Kvesića, ki pa ga je uspel ubraniti domači vratar. Odbitek se je sicer odbil do Dukulyja, ki pa je žogo poslal daleč čez vrata. Grofi so imeli do konca srečanja sicer premoč v posesti, ki pa je niso znali izkoristiti. Neumni prekrški celjskih nogometašev v sodnikovem dodatku so poskrbeli, da so dokončno umrle slovenske sanje o izenačenju.

Grofi se na povratno tekmo vračajo z zaostankom enega zadetka. Izkupiček, ki ga zagotovo ni nenadomestljiv, jasno pa je bodo morali za nadaljevanje sanj o Ligi prvakov dodobra izboljšati igro v obrambi. Povratno srečanje bo na sporedu v torek (11. avgust), spremljali ga boste lahko na Kanalu A in VOYO.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, tretji krog, prva tekma, 4. avgust:

Mjällby - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
Stroud 61.; Camara 78., Kianga 90+4.
(Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan)
(Andraža Šporarja ni bilo v kadru Slovana)

Ararat Armenia - Celje 2:1 (1:1)
Sešlar 22.; Serobyan 28., Franca 70.

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19.56

Konec tekme (2:1)

Ararat je na armenskem državnem stadionu vknjižil zmago z 2:1. Povratna tekma bo čez natanko en teden v Celju, grofe pa pred tem čaka še ligaški obračun z Olimpijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
87'

Ararat blizu novega gola (2:1*)

Armenska zasedba je prišla do obetavne priložnosti, strel pa je bil na srečo celjskih nogometašev malce premalo natančen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
83'

Celjani iščejo izenačenje (2:1*)

V zadnjih minutah so si gostje pripravili nekaj nevarnih situacij. Sprva je atraktivno zaključil Rudi Požeg Vancaš, še lepši pa je bil nato strel Maria Kvesića s "škarjicami". Oba sta merila preveč po sredini, nato pa je še slabo reagiral Yaya Dukuly.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
70'

GOOOOOL!!! Ararat do preobrata (2:1*)

Po hitrem protinapadu so Armenci izkoristili slabo postavljanje celjske obrambe in prišli do zadetka, pod katerega se je podpisal Franca Carlos, ki je v igro vstopil s klopi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI22

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RUBEŽ
05. 08. 2026 08.42
Težka bo. Obramba je kot švicarski sir.
Odgovori
+3
3 0
štajerc65
04. 08. 2026 21.09
Dobro. Je še povratna tekam in navijam za Celje. Samo upam da se ne ponovi zgodba iz Kopra. OBRAMBA je vazna Celjani.
Odgovori
+3
4 1
kala 09
04. 08. 2026 21.04
Dober rezultat,na povratni tekmi veliko sreče.
Odgovori
+0
3 3
0523
04. 08. 2026 20.53
Ko bo v Ce štimala obramba, lahko razmišljamo o napredovanju. Vse ostalo je bila in bo samo SREČA.
Odgovori
+0
1 1
Šumsko voče
04. 08. 2026 20.36
Kaki gol je dobo kekec v vratih celja😄😄😄
Odgovori
-3
2 5
Mukec
04. 08. 2026 20.11
Hvala, da ste bili z nami :)
Odgovori
+1
1 0
rok1211
04. 08. 2026 20.05
rip
Odgovori
+5
6 1
chubba
04. 08. 2026 20.05
Ta Arafat bi z eno brzino višje in hitrim prehodom v napad danes morali pojesti. Tako pa z tako pocasno igro zanesljivo izpadejo. Pa oni tako dolgo krožijo z žogo brez ideje da se njihova špica po 30 metrih zaostanka vrneta nazaj
Odgovori
+8
8 0
chubba
04. 08. 2026 20.01
Ni katastrofa od igre to, ampak neambicioznost ni videti želje po uspehu. Preveč se igra nazaj ko obramba nasprotnika ni postavljena.
Odgovori
+6
7 1
S.O.S 1
04. 08. 2026 20.01
Katastrofa! Obramba Celja žalost. Tudi napad brez idej, nobene hitrosi, preigravati ena na ena za jokat. Joj joj. To ni za Evropo. Če bodo hoteli kaj od tega bo potrebno dat ful gas. Kaj vem 5 strelov na gol, pa še to mlačno. Žal kritika.
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+12
12 0
landrick landrick
04. 08. 2026 20.00
To nikakor ni za ligo prvakov ampak katastrofa od igre, katastrofa!
Odgovori
+10
10 0
landrick landrick
04. 08. 2026 19.58
Katastrofa od igre, katastrofa!
Odgovori
+9
9 0
pling
04. 08. 2026 19.58
Katastrofa od igre v vseh elementih nogometa.Papo pa nažente nazaj kokos brcat.
Odgovori
+6
6 0
chubba
04. 08. 2026 20.33
Papa je še najbolj razigraval statične napadalce. Poglej posnetek še enkrat. Ko bi bil še eden njemu podoben bi igra veliko hitreje tekla in tako mnogo več priložnosti. Ne moraš ti nasprotniku pustiti, da se postavi v obrambi ko imaš igralca več na njegovi polovici.
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+0
1 1
Kolllerik
04. 08. 2026 19.55
Res neumna igra Grofov v zadnjih minutah 😡
Odgovori
+3
4 1
DihtKomentator
04. 08. 2026 19.31
po tekmi takoj nazaj riero, da se bo igrala LP u sloveniji
Odgovori
+5
8 3
tmj
04. 08. 2026 19.36
se strinjam, ker tole pa re s ni nič od igralcev tusha, kutris pa tale obramba to je zelo slabo..škoda k se je igral že zelo super fuzbal
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+6
6 0
St. Gallen
04. 08. 2026 18.33
NK Celje dolgo, dolgo casa ve. ne bo imelo taksne sanse za uvrstitev v LP kot jo imajo tokrat....
Odgovori
+6
7 1
RUBEŽ
04. 08. 2026 17.16
Upajmo da obramba spet ne bo kot švicarski sir. Ker potem je lahko hitro vsega konec.
Odgovori
+3
4 1
Lucas Grof
04. 08. 2026 11.12
Gremo Celje 💙💛💙💛💙💛
Odgovori
+7
8 1
Kimberley Echo
04. 08. 2026 08.41
Tudi v Celju je že 14 dni T krepko nad 30 stopinj tako, da ste se lahko navadili. Mogoče bo problem nadmorska višina, ki je v Erevanu povprečno 1000 m.
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+4
5 1
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