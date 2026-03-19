Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Celjani na polnem grškem amfiteatru lovijo zgodovinski preobrat

Atene, 19. 03. 2026 17.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Celje - AEK

Nogometaši Celja bodo danes ob 18.45 v Atenah igrali povratno tekmo osmine finala konferenčne lige. Izbrance Vitorja Campelosa proti AEK čaka izjemno težka naloga, saj so prvo tekmo pred domačimi gledalci prejšnji teden izgubili z 0:4.

Nogometaši Celja v Atenah
FOTO: NK Celje

Celjani so pred odhodom v Grčijo prišli do pomembne zmage v domačem prvenstvu, ko so konec tedna z 1:0 slavili v Kopru in tako nekoliko ustavili slabši niz izidov. Zmagovalec slovensko-grškega obračuna se bo v četrtfinalu meril z boljšim iz dvoboja Rayo Vallecano - Samsunspor, prvo tekmo so dobili Španci s 3:1.

Novinca na klopi grofov Portugalca Vitorja Campelosa tako čaka ognjeni evropski krst v grški prestolnici. Celjski strateg se zaveda pomembnosti tekme: "Želel bi si, da bi bil tukaj z drugačnim rezultatom, a življenje je takšno – živeti moraš v sedanjosti, ne v preteklosti."

Vitor Campelos
FOTO: 24ur.com

Kljub visokemu zaostanku Campelos ne meče puške v koruzo. "Nič ni nemogoče. V nogometu se lahko zgodi vse, a moramo ostati prizemljeni. Želimo odigrati dobro tekmo. Poskušali bomo pokazati organiziranost in razvijati svojo idejo igre. Glavna stvar, ki jo moramo izboljšati, je kompaktnost."

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573