Celjani na polnem grškem amfiteatru lovijo zgodovinski preobrat

Celjani so pred odhodom v Grčijo prišli do pomembne zmage v domačem prvenstvu, ko so konec tedna z 1:0 slavili v Kopru in tako nekoliko ustavili slabši niz izidov. Zmagovalec slovensko-grškega obračuna se bo v četrtfinalu meril z boljšim iz dvoboja Rayo Vallecano - Samsunspor, prvo tekmo so dobili Španci s 3:1.

Novinca na klopi grofov Portugalca Vitorja Campelosa tako čaka ognjeni evropski krst v grški prestolnici. Celjski strateg se zaveda pomembnosti tekme: "Želel bi si, da bi bil tukaj z drugačnim rezultatom, a življenje je takšno – živeti moraš v sedanjosti, ne v preteklosti."