Celjani na polnem grškem amfiteatru lovijo zgodovinski preobrat

Celjani so pred odhodom v Grčijo prišli do pomembne zmage v domačem prvenstvu, ko so konec tedna z 1:0 slavili v Kopru in tako nekoliko ustavili slabši niz izidov. Zmagovalec slovensko-grškega obračuna se bo v četrtfinalu meril z boljšim iz dvoboja Rayo Vallecano - Samsunspor, prvo tekmo so dobili Španci s 3:1.
Novinca na klopi grofov Portugalca Vitorja Campelosa tako čaka ognjeni evropski krst v grški prestolnici. Celjski strateg se zaveda pomembnosti tekme: "Želel bi si, da bi bil tukaj z drugačnim rezultatom, a življenje je takšno – živeti moraš v sedanjosti, ne v preteklosti."
Kljub visokemu zaostanku Campelos ne meče puške v koruzo. "Nič ni nemogoče. V nogometu se lahko zgodi vse, a moramo ostati prizemljeni. Želimo odigrati dobro tekmo. Poskušali bomo pokazati organiziranost in razvijati svojo idejo igre. Glavna stvar, ki jo moramo izboljšati, je kompaktnost."
