Celjani na Portugalskem lovijo zadetek zaostanka *0:0

Novopečeni strateg Celja Albert Riera, je na klopi podprvakov debitiral z remijem proti Aluminiju, nato je sledila že omenjena prva tekma proti Vitorii, na Portugalsko pa je z ekipo odšel s popotnico zmage in petih zadetkov proti Muri.

41-letni Španec se je za povratno tekmo odločil za nekoliko drugačno začetno enajsterico kot na prvi tekmi: Matjaž Rozman je v vratih zamenjal Matka Obradovića, Klemen Nemanič pa Vida Kodermana. V obrambi so začeli še Damjan Vukliševič, ki se je preselil na lev bočni obrambni položaj, ob Nemaniču je v osrčju obrambe še David Zec, na desnem boku obrambe pa Žan Karničnik. V vezni vrsti so priložnost dobili Mark Zabukovnik, Luka Bobičanec in Gregor Bajde, v napadu pa Julien Lamy, Aljoša Matko in Chukwubuikem Ikwuemesi.