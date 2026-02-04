Celjani na prvi tekmi brez Riere do zmage

Radomljani so v uvodnih minutah presenetili papirnate favorite iz knežjega mesta s svojo napadalno postavitvijo, najlepšo priložnost pa je v tretji minuti zapravil ruski napadalec Stanislav Krapuhin. Celjani so po bledem začetku prevzeli nadzor na igrišču, prvo obetavno priložnost so si po kombinatorni akciji priigrali v 16. minuti, ko je gostujoča obramba v zadnjem hipu blokirala strel Jakova Pranjića z 12 metrov.

Po kotu je gostujoča obramba prvič na dvoboju kapitulirala. Najprej je vratar Samo Pridgar ubranil strel s glavo Damjana Vukliševića, odbitek pa je v mrežo pospravil Armandas Kučys. Gostitelji so novo imenitno priložnost imeli v 32. minuti, po prodoru in predložku Kučysa s strani je strel Maria Kvesića na golovi črti blokiral Mihael Žaper.