Celjani na prvi tekmi brez Riere do zmage

Radomljani so v uvodnih minutah presenetili papirnate favorite iz knežjega mesta s svojo napadalno postavitvijo, najlepšo priložnost pa je v tretji minuti zapravil ruski napadalec Stanislav Krapuhin. Celjani so po bledem začetku prevzeli nadzor na igrišču, prvo obetavno priložnost so si po kombinatorni akciji priigrali v 16. minuti, ko je gostujoča obramba v zadnjem hipu blokirala strel Jakova Pranjića z 12 metrov.
Po kotu je gostujoča obramba prvič na dvoboju kapitulirala. Najprej je vratar Samo Pridgar ubranil strel s glavo Damjana Vukliševića, odbitek pa je v mrežo pospravil Armandas Kučys. Gostitelji so novo imenitno priložnost imeli v 32. minuti, po prodoru in predložku Kučysa s strani je strel Maria Kvesića na golovi črti blokiral Mihael Žaper.
Domači nogometaši so takoj na začetku drugega polčasa izpeljali bliskovit nasprotni napad, Pranjić pa ni izkoristil uporabne globinske podaje, iz lepe priložnosti je streljal mimo leve vratnice. V nadaljevanju je igra večinoma potekla med obema kazenskima prostoroma. V 65. minuti je prosti strel Nikole Jojića zletel mimo desne vratnice domačega vratarja Žan-Luka Lebana, le minuto kasneje pa so gosti dosegli izenačujoči gol, po podaji Borne Graonića je zadel Jojić.
Celjani so v zadnjem delu tekme le zlomili odpor srčnih Radomljanov. V 77. minuti je Kvesić lepo zaposlil Rudija Požega Vancaša, po njegovi podaji z leve strani pa je žogo v gostujočo mrežo zabil Mateja Poplatnika. V 86. minuti je Graonić v svojem kazenskem prostoru zrušil Poplatnika. Glavni sodnik Damjan Novarlić je takoj pokazal na enajstmetrovko, zanesljivi strelec pa je bil Svit Sešlar in postavil končni izid 3:1.
