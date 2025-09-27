Celjani pred uvodno evropsko preizkušnjo nadigrali Maribor

Nogometaši Celja so v 10. krogu Prve lige Telemach v štajerskem derbiju premagali Maribor s 3:0 (1:0). Že v 11. minuti je gostujočo mrežo načel Franko Kovačević, isti igralec pa je udaril še drugič v 64. minuti, ko je povišal vodstvo vodilnega moštva prvenstva na 2:0. Piko na i je z zadetkom v zadnji minuti rednega dela tekme postavil Matej Poplatnik. Na drugi tekmi dneva pa so Domžale doma z 1:0 ugnale Primorje.

Celjski nogometaši so tudi po štajerskem obračunu z Mariborom, tega je po hitrem odhodu Radomirja Đalovića spet vodil Radovan Karanović, ohranili niz neporaženosti. Še več, tudi po zaslugi novih dveh golov Franka Kovačevića so dosegli deveto zmago na deseti ligaški tekmi in tako na lestvici vodijo že z 11 točkami prednosti pred prvima zasledovalcema, Mariborom in Koprom. Izbranci Alberta Riere, ki so dobili že prvi medsebojni obračun z Mariborom v tej sezoni, so si tako pripravili lepo popotnico za četrtkovo tekmo konferenčne lige proti atenskemu AEK. Celjski nogometaši so odločneje začeli tekmo, si v prvih desetih minutah priigrali tudi nekaj priložnosti, med drugim je Nikita Josifov v deveti minuti zadel zunanji del mreže vrat Maribora. Dve minuti pozneje pa je bil natančnejši Franko Kovačević, ki je po podaji Vitalija Lisakoviča stekel za branilce Maribora in matiral Ažbeta Juga.

Franko Kovačević (9) še naprej blesti v celjskem dresu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kovačević je znova poskusil v 16. minuti, takrat je gostujoči vratar Jug strel obranil, po 25 minutah pa so prvič malce resneje zagrozili tudi Mariborčani, vendar jim ni uspelo sprožiti pravega strela v dveh obetavnih akcijah. V 37. minuti je še tretjič na tekmi streljal Kovačević, tudi takrat je Jug žogo brez težav ukrotil, v 42. pa je razpoloženi napadalec Celja spretno preigraval na vrhu kazenskega prostora in nato zadel še drugič na tekmi, a zadetek ni obveljal zaradi predhodnega igranja z roko. Maribor je imel v 49. minuti dotlej svojo najlepšo priložnost, ko je Hilal Soudani iz bližine zgrešil cilj, v 54. pa je na drugi strani Kovačević poskusil v osrčju kazenskega prostora, Jug pa je dobro posredoval. V 64. minuti pa je Kovačević le dosegel svoj deseti zadetek v ligi, potem ko je pred vrati preusmeril žogo po strelu Milota Avdylija. Za prvega strelca lige je bil to sicer že 17. gol na 15 tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni.

Radovan Karanović je še drugić v letošnji sezoni začasno prevzel nogometaše Maribora. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V 70. minuti je na drugi strani Jan Repas slabo zaključil sicer dobro akcijo gostov, tri minute zatem je Nikita Josifov s preveč sebično potezo zapravil celjsko priložnost, tudi sicer pa so imeli Celjani tekmo pod nadzorom, tako da Mariborčani niti niso več imeli posebnih priložnosti za vsaj zmanjšanje zaostanka. V 90. minuti je sicer Isaac Tshipamba prišel do strela, toda ta ni povzročil nobenih težav Žan-Luku Lebanu, zato pa je nekaj sekund pozneje Matej Poplatnik postavil piko na i celjski zmagi, ko je iz bližine unovčil podajo Danijela Šturma z leve strani. Prva liga Telemach, 10. krog, izida sobotnih tekem:

Domžale - Primorje 1:0 (1:0) Celje - Maribor 3:0 (1:0)