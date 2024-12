Valižani še drugič povedli, znova pa je izid poravnal Edmilson (2:2)*

Celjani so ekspresno kronali terensko pobudo, toda strelec zadetka Edmilson se je ob tem znašel v prepovedan položaju in sodniki so gol razveljavili. Grofje so ponovno zapretili v 11. minuti, ko je nevaren predložek pred vrata gostov poslal Svit Sešlar, toda žoge je, potem ko jo ni uspel nihče preusmeriti, švignila mimo vratnice.

Toda na drugi strani so do vodstva iz prekinitve prišli gostje. Ryan Brobbell je na kakšnih 11 metrih našel Dannyja Daviesa, ki je z natančnim strelom ugnal Matjaža Rozmana.

A slavje Valižanov je trajalo le minuto, veliko napako si je namreč privoščil Leo Smith, kar je v zadetek pretvoril Brazilec Edmilson.

Kmalu zatem so Celjani še tretjič zatresli mrežo The New Saintsa, v polno je zadel Žan Karničnik, toda tudi ta zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.

Do novega vodstva so praktično iz nič prišli varovanci Craiga Harrisona, ko je veliko luknjo v celjski obrambi izkoristil Rory Holden. A tudi v tem primeru je prednost gostov obveljala le minuto, izid je namreč ponovno poravnal brazilski napadalec Celja.