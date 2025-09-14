Celjani nadoknadili zaostanek treh golov in so še naprej neporaženi

Uvod tekme na Bonifiki ni prinesel ničesar posebnega, domači so se dobro kosali s favoriziranimi gosti. Gledalci dolgo časa niso videli kakšne resnejše priložnosti, v 34. minuti pa so vendarle dočakali zadetek Kopra. Dosegel ga je Veljko Mijailović, potem ko je stekel v prazen prostor po podaji Frana Tomeka, prvi strel mu je Žan-Luk Leban še obranil, a se je žoga odbila spet do koprskega nogometaša, ki je v drugo spretno zadel za 1:0.
V 37. minuti je od daleč nevarno meril Isaac Matondo, a zgrešil cilj, takoj zatem pa je moral Leban posredovati po poskusu Lea Rimca. V 41. minuti je Mario Kvesić pri Celju poskusil s prostega strela z velike razdalje, le nekaj sekund pozneje pa je Matondo na drugi strani le za malenkost zgrešil celjska vrata.
Celjani, ki v prvem polčasu niso vzpostavili svoje značilne igre, so med polčasoma na pomoč poklicali sveža nogometaša, vstopila sta Andrej Kotnik in Papa Daniel. Toda Koper je še naprej povzročal težave gostom, ki so v 57. minuti sicer zapravili obetavno akcijo, ko je dobro posredoval Metod Jurhar po slabem sprejemu žoge Nikite Josifova.
V 62. minuti pa so nepopustljivi Primorci podvojili prednost, ko je iz bližine zadel Rimac po podaji Matonda z leve strani. Šest minut pozneje je bilo že 3:0, v slogu današnje predstave s številnimi napakami so si Celjani zabili kar avtogol, iz bližine je po podaji z desne strani lastno mrežo zatresel Juanjo Nieto.
Gosti pa so kljub 80 minutam neprepoznavne igre nato poskrbeli za izjemno zanimivo končnico. Najprej je v 81. minuti po kotu z leve strani Damjan Vuklišević odbito žogo poslal v mrežo za 1:3, pritisk se je kmalu zatem obrestoval za 2:3, ko je po dobri akciji zadel še Matej Poplatnik.
V 88. minuti je bil blizu zadetku Josifov, ko je zadel zunanji del mreže z močnim strelom, neizogibno pa se je zgodilo v 94. minuti, ko je Artemijus Tutyškinas z glavo unovčil novo podajo Josifova z desne strani za končnih 3:3.
Izidi, Prva liga Telemach, 8. krog:
Kalcer Radomlje - Olimpija 3:2 (0:2)
Maribor - Mura 1:0 (1:0)
Primorje - Aluminij 4:1 (1:0)
Koper - Celje 3:3 (1:0)
Bravo - Domžale -:-
