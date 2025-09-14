Celjani nadoknadili zaostanek treh golov in so še naprej neporaženi

Uvod tekme na Bonifiki ni prinesel ničesar posebnega, domači so se dobro kosali s favoriziranimi gosti. Gledalci dolgo časa niso videli kakšne resnejše priložnosti, v 34. minuti pa so vendarle dočakali zadetek Kopra. Dosegel ga je Veljko Mijailović , potem ko je stekel v prazen prostor po podaji Frana Tomeka , prvi strel mu je Žan-Luk Leban še obranil, a se je žoga odbila spet do koprskega nogometaša, ki je v drugo spretno zadel za 1:0.

V 37. minuti je od daleč nevarno meril Isaac Matondo , a zgrešil cilj, takoj zatem pa je moral Leban posredovati po poskusu Lea Rimca . V 41. minuti je Mario Kvesić pri Celju poskusil s prostega strela z velike razdalje, le nekaj sekund pozneje pa je Matondo na drugi strani le za malenkost zgrešil celjska vrata.

Celjani, ki v prvem polčasu niso vzpostavili svoje značilne igre, so med polčasoma na pomoč poklicali sveža nogometaša, vstopila sta Andrej Kotnik in Papa Daniel . Toda Koper je še naprej povzročal težave gostom, ki so v 57. minuti sicer zapravili obetavno akcijo, ko je dobro posredoval Metod Jurhar po slabem sprejemu žoge Nikite Josifova .

V 62. minuti pa so nepopustljivi Primorci podvojili prednost, ko je iz bližine zadel Rimac po podaji Matonda z leve strani. Šest minut pozneje je bilo že 3:0, v slogu današnje predstave s številnimi napakami so si Celjani zabili kar avtogol, iz bližine je po podaji z desne strani lastno mrežo zatresel Juanjo Nieto.

Gosti pa so kljub 80 minutam neprepoznavne igre nato poskrbeli za izjemno zanimivo končnico. Najprej je v 81. minuti po kotu z leve strani Damjan Vuklišević odbito žogo poslal v mrežo za 1:3, pritisk se je kmalu zatem obrestoval za 2:3, ko je po dobri akciji zadel še Matej Poplatnik.

V 88. minuti je bil blizu zadetku Josifov, ko je zadel zunanji del mreže z močnim strelom, neizogibno pa se je zgodilo v 94. minuti, ko je Artemijus Tutyškinas z glavo unovčil novo podajo Josifova z desne strani za končnih 3:3.