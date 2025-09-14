Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Celjani nadoknadili zaostanek treh golov in so še naprej neporaženi

Koper, 14. 09. 2025 20.27 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Nogometaši Kopra in Celja so se v 8. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3. Izbranci Slaviše Stojanovića so večji del tekme odigrali šolsko in vodili s 3:0, igra varovancev Alberta Riere pa je bila daleč od ravni, ki so jo kazali doslej v ligi in evropskih tekmovanjih. Toda v zadnjih 10 minutah so gosti poskrbeli za dramatično končnico, v kateri so dosegli tri zadetke in se iz globokega brezna izvlekli do točke.

Uvod tekme na Bonifiki ni prinesel ničesar posebnega, domači so se dobro kosali s favoriziranimi gosti. Gledalci dolgo časa niso videli kakšne resnejše priložnosti, v 34. minuti pa so vendarle dočakali zadetek Kopra. Dosegel ga je Veljko Mijailović, potem ko je stekel v prazen prostor po podaji Frana Tomeka, prvi strel mu je Žan-Luk Leban še obranil, a se je žoga odbila spet do koprskega nogometaša, ki je v drugo spretno zadel za 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 37. minuti je od daleč nevarno meril Isaac Matondo, a zgrešil cilj, takoj zatem pa je moral Leban posredovati po poskusu Lea Rimca. V 41. minuti je Mario Kvesić pri Celju poskusil s prostega strela z velike razdalje, le nekaj sekund pozneje pa je Matondo na drugi strani le za malenkost zgrešil celjska vrata.

Preberi še Olimpija doživela (novo) blamažo, Maribor boljši od Mure

Celjani, ki v prvem polčasu niso vzpostavili svoje značilne igre, so med polčasoma na pomoč poklicali sveža nogometaša, vstopila sta Andrej Kotnik in Papa Daniel. Toda Koper je še naprej povzročal težave gostom, ki so v 57. minuti sicer zapravili obetavno akcijo, ko je dobro posredoval Metod Jurhar po slabem sprejemu žoge Nikite Josifova.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 62. minuti pa so nepopustljivi Primorci podvojili prednost, ko je iz bližine zadel Rimac po podaji Matonda z leve strani. Šest minut pozneje je bilo že 3:0, v slogu današnje predstave s številnimi napakami so si Celjani zabili kar avtogol, iz bližine je po podaji z desne strani lastno mrežo zatresel Juanjo Nieto.

Gosti pa so kljub 80 minutam neprepoznavne igre nato poskrbeli za izjemno zanimivo končnico. Najprej je v 81. minuti po kotu z leve strani Damjan Vuklišević odbito žogo poslal v mrežo za 1:3, pritisk se je kmalu zatem obrestoval za 2:3, ko je po dobri akciji zadel še Matej Poplatnik.

V 88. minuti je bil blizu zadetku Josifov, ko je zadel zunanji del mreže z močnim strelom, neizogibno pa se je zgodilo v 94. minuti, ko je Artemijus Tutyškinas z glavo unovčil novo podajo Josifova z desne strani za končnih 3:3.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Prva liga Telemach, 8. krog:

Kalcer Radomlje - Olimpija 3:2 (0:2)

Maribor - Mura 1:0 (1:0)

Primorje - Aluminij 4:1 (1:0)

Koper - Celje 3:3 (1:0)

Bravo - Domžale -:- 

nogomet celje koper prva liga slovenska liga
Naslednji članek

Šeško si debija v prvi postavi Uniteda ne bo zapomnil v najlepši luči

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256