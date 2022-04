Celjani nasuli pol ducata v mrežo Aluminija, ki vse bolj tone

Nogometaši Aluminija so zamudili še eno priložnost, da se nekoliko približajo predzadnjemu na prvenstveni razpredelnici Taboru Sežani in ohranijo nekoliko bolj realne možnosti za obstanek v ligi. Tokrat so bili proti Celju povsem nemočni, že po 35 minutah igre so prejeli štiri gole in se hitro sprijaznili, da tokrat ne bodo osvojili niti točke, s katero bi zaostanek za Sežančani zmanjšali na pet točk. Na koncu je bilo 6:0 v korist gostov.

icon-link Statistika tekme Aluminij - Celje FOTO: Sofascore.com Čeprav Celjanom tekma v smislu razvrstitve na prvenstveni lestvici ni kaj prida veliko pomenila, so jo začeli z veliko željo po zadetkih. Že v uvodnih minutah so dvakrat prišli v kazenski prostor, obakrat pa je domača obramba v zadnjem trenutku rešila nevaren položaj. V deveti minuti pa je zaspala, potem ko je kot izvajal Matic Vrbanec, je pozabila na Grigorija Morozova, ki je neoviran z glavo žogo poslal v mrežo. Le nekaj minut po vodstvu Celjanov se je na drugi strani po protinapadu podobna priložnost ponudila Juretu Matjašiču, ki pa ni izkoristil podaje Martina Šrolerja z desne strani, njegov strel z glavo je celjski vratar Matjaž Rozman ubranil. V 21. minuti so Celjani že vodili z 2:0, za domače je bila spet usodna prekinitev. Vrbanec je izvedel prosti strel z leve strani, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji David Zec, ki je žogo z glavo poslal na želeno mesto. Kljub zanesljivemu vodstvu so gosti nadaljevali z všečno igro, ki so jo do odmora kronali še z dvema zadetkoma. V 31. minuti je po samostojnem prodoru lep gol, svojega prvega v ekipi Celja, s strelom v nasprotni zgornji kot dosegel Nene, nato pa se je po odbiti žogi Luke Janžekoviča v kazenskem prostoru dobro znašel Mičo Kuzmanović. V naslednjem krogu bo Celje gostilo Muro, Aluminij pa bo gostoval v Domžalah. Na začetku drugega dela se razmerje moči ni spremenilo. Gosti so bili še naprej boljši tekmec, posledica tega je bil peti gol v 54. minuti. Vrbanec je bil spet asistent, natančno je izvedel kot, po katerem je Zec vnovič preskočil domačo obrambo, Janžekovič pa je bil po njegovem strelu brez moči. Do konca tekme so imeli Celjani še nekaj priložnosti, eno je po kotu z glavo izkoristil Adam Jakobsen.